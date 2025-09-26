Kariera Sama Rockwella i największe role

Sam Rockwell to jeden z tych aktorów, którzy budują swoje nazwisko konsekwencją i charyzmą. Zdobył Oscara za drugoplanową rolę w głośnym filmie "Trzy billboardy za Ebbing", a wcześniej dał się zapamiętać w takich tytułach jak "Zielona mila", "Jojo Rabbit" czy "Niebezpieczny umysł". Niedawno zagrał także w " Białym Lotosie ", gdzie znów pokazał pełnię swoich możliwości.

Mało kto pamięta, że początki kariery Rockwella wiążą się z filmem "Wesprzyj się na mnie". Właśnie tam miał odegrać epizodyczną rolę, która mogła być dla niego przepustką do kolejnych projektów. Stało się jednak inaczej - sceny z jego udziałem nigdy nie zostały zrealizowane.

Dlaczego Sam Rockwell dostał wynagrodzenie mimo braku roli?

Rockwell wspominał tę historię w podcaście "Happy Sad Confused". Jak zdradził, twórcy filmu nie doszli do jego sceny, a rola została uznana za zbędną. Umowy jednak nie rozwiązano, dlatego aktor nadal otrzymywał wynagrodzenie. - "Nie mogli mi zapłacić za cały tydzień za jedną kwestię, więc mnie puścili, ale kontraktu nie zerwali" - opowiadał z rozbawieniem.

Mimo że widzowie nigdy nie zobaczyli Rockwella w "Wesprzyj się na mnie", pieniądze z tej produkcji wciąż trafiają na jego konto. Aktor żartuje, że to jedna z najbardziej osobliwych przygód w jego karierze. Pokazuje też, jak funkcjonuje hollywoodzki system kontraktów, czasem bardziej skomplikowany niż same scenariusze filmów.