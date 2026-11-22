Jennifer Lawrence od lat słynie nie tylko z oscarowego talentu, ale i z rozbrajającej szczerości, dzięki której jej wywiady błyskawicznie podbijają sieć. Nie inaczej było podczas wizyty w programie "Watch What Happens Live with Andy Cohen", gdzie aktorka bez ogródek odpowiadała na pytania dotyczące zarówno kariery, jak i kulis pracy na planach największych hitów Hollywood.

Gwiazda miała okazję partnerować na ekranie największym przystojniakom kina, dlatego prowadzący postanowił wyciągnąć z niej prawdę: które filmowe pocałunki wspomina najlepiej, a o których wolałaby jak najszybciej zapomnieć?

Bezlitosny ranking: kto całuje najgorzej?

Lawrence podeszła do zadania z pełnym zaangażowaniem i ułożyła własne zestawienie ekranowych partnerów. Bezkonkurencyjnym zwycięzcą okazał się Josh Hutcherson - aktorka najwyżej oceniła pocałunek z filmu "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia". Tuż za nim, na drugim miejscu podium, uplasował się kolejny gwiazdor tej samej sagi, czyli Liam Hemsworth ("Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1").

Na dalszych pozycjach zestawienia znaleźli się: Bradley Cooper - za wspólne sceny w "Poradniku pozytywnego myślenia", Timothée Chalamet - z którym Lawrence zagrała w hicie "Nie patrz w górę", Chris Pratt - który zamknął stawkę na samym końcu rankingu za ekranowy romans w "Pasażerach".

Wielki powrót do świata "Igrzysk śmierci"

W rozmowie nie mogło zabraknąć wspomnień z planu serii, która przyniosła jej globalną sławę. Lawrence potwierdziła krążące od dawna plotki, że po zakończeniu zdjęć zabrała na pamiątkę kultowy łuk i strzały swojej bohaterki. Niestety, cenny rekwizyt przepadł bez wieści:

"Chyba go zgubiłam albo został skradziony" - przyznała z rozbrajającą szczerością.

Dla miłośników uniwersum najważniejsza jest jednak wiadomość o wielkim powrocie. Zarówno Jennifer Lawrence, jak i Josh Hutcherson ponownie wcielają się w role Katniss Everdeen i Peety Mellarka w najnowszej odsłonie cyklu zatytułowanej "Wschód słońca w dniu dożynek".

Z okazji premiery nowej części platforma HBO Max przygotowała dla widzów nie lada gratkę - od 31 października w ramach abonamentu serwisu można obejrzeć wszystkie dotychczasowe odsłony filmowego uniwersum "Igrzysk śmierci" (łącznie pięć produkcji), co stanowi idealną rozgrzewkę przed seansem najnowszego hitu.