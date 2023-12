"Obsesja" to fascynujący thriller psychologiczno-erotyczny Todda Haynesa z brawurową rolą Natalie Portman, która prezentuje studium szaleństwa na miarę jej aktorskiego popisu w "Czarnym Łabędziu".



Okrzyknięta najlepszym filmem 2023 roku według "Vanity Fair" - "Obsesja" to także mistrzowsko zrealizowana intryga, w której nic nie jest takie, jakim się wydaje. Bohaterowie, dla których prawda jest tylko grą pozorów, prowadzą między sobą pełną napięcia, uwodzicielską rozgrywkę: kto jest tu obserwowanym, a kto tak naprawdę obserwatorem? To historia, od której nie da się oderwać wzroku - nie tylko za sprawą gwiazdorskiej obsady.

"Obsesja": O czym opowiada film?

Elizabeth (Natalie Portman) jest zafascynowana Gracie (Julianne Moore): historią jej życia, jej małżeństwem, domem, dziećmi. Korzystając z zaproszenia, szczegółowo obserwuje jej życie z bliska i coraz odważniej wkracza w świat, w którym początkowo miała być jedynie gościem. Zawodowa fascynacja z czasem przeradza się w niebezpieczną grę pozorów, w której każdy będzie pilnie strzegł swoich tajemnic - i swojej wersji prawdy- brzmi oficjalny opis filmu.



W rolach głównych - laureatki Oscara: Natalie Portman i Julianne Moore, które po raz kolejny typowane są do nominacji Amerykańskiej Akademii Filmowej 2024 w kategoriach Najlepsza aktorka pierwszoplanowa i drugoplanowa.



Aktorski duet chwalił w recenzji dla Interii Kuba Armata.

- Julianne Moore, która z Haynesem współpracowała już kilkukrotnie, to na ekranie słownikowa definicja toksycznej kobiecości, a głównym narzędziem jej działania jest manipulacja. Delikatniejsza, bardziej stonowana, przynajmniej na początku, jest Elizabeth w interpretacji Natalie Portman . Co ciekawe, amerykańska aktorka była spiritus movens tego projektu, bo to do niej pierwszej trafił scenariusz autorstwa Samy Burch. I to ona zdecydowała o przesłaniu go Haynesowi jako najbardziej odpowiedniemu w jej przekonaniu reżyserowi - pisał recenzent Interii.

Obok dwóch weteranek Hollywood w filmie pojawia się Charles Melton, który za przełomową rolę w "Obsesji" zdobywa kolejne branżowe nagrody, a najważniejsi krytycy już teraz przewidują jego nominację do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.

"Obsesja" dostępna jest od 1 grudnia na platformie Netflix (tylko w Stanach Zjednoczonych). Od 5 stycznia 2024 film będzie można oglądać w polskich kinach. Nie wiadomo jeszcze, kiedy trafi w Polsce do oferty Netfliksa.