Wang urodził się w Pekinie 21 września 1997 roku. Gdy miał sześć lat, przeprowadził się wraz z matką do Stanów Zjednoczonych. W 2021 roku pojawił się w odcinku nowej wersji MacGyvera. Przełomem w jego karierze okazał się 2025 rok. Wówczas mogliśmy go zobaczyć w "Karate Kid: Legendy", kontynuacji popularnego cyklu, oraz "Wielkim marszu" na podstawie powieści Stephena Kinga. W listopadzie 2026 roku do kin wejdą "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", w których Wang wcielił się w Wyatta Callowa, jednego z czwórki trybutów dystryktu 12. Marvel Studios nie skomentowało informacji dotyczących jego rozmów z "X-Men".

"Karate Kid: Legendy" [trailer 2] materiały prasowe

Kim jest Iceman?

Iceman jest jednym z oryginalnych X-Men stworzonych przez Stana Lee i Jacka Kirby'ego, którzy zadebiutowali w komiksie z września 1963 roku. Bohater był najmłodszym członkiem drużyny. Ma zdolność cyrokinezy, czyli tworzenia i manipulowania lodem oraz niską temperaturą. Iceman zyskał popularność wśród fanów za sprawą swego poczucia humoru oraz bezpośredniości. We wcześniejszych filmowych adaptacjach wcielił się w niego Shawn Ashmore.

"X-Men" są jedną z najpopularniejszych serii w historii wydawnictwa komiksowego Marvel. Pierwsze zeszyty opowiadały o młodych ludziach, którzy odkrywają nadnaturalne zdolności. Jako mutanci są antagonizowani przez społeczeństwo i opinię publiczną. Część z nich znajduje schronienie pod opieką Charlesa Xaviera, potężnego telepaty, który uczy ich korzystać ze swych mocy. Jako X-Men bronią świata, który ich nienawidzi.

Co wiemy o nadchodzącej adaptacji "X-Men"?

Za kamerą "X-Men" stanie Jake Schreier, twórca "Thunderbolts*". Scenariusz napisali Joanna Calo (serial "The Bear") i Lee Sung Jin (serial antologiczny "Awantura"). Film będzie częścią Kinowego Uniwersum Marvela.

W obsadzie są już Sadie Sink (Jean Grey), Kit Connor (Cyclops), Inde Navarrette (Rogue), Maya Boyd (Storm), Asa Germann (Angel), Christopher Abbott (Charles Xavier), Samara Weaving (Emma Frost) i Adam Driver (Mister Sinister). Rolę Bestii negocjuje Peter Claffey ("Rycerz Siedmiu Królestw"). Nieoficjalnie mówi się, że w filmie pojawi się także Nightcrawler.

Premierę zapowiedziano na 5 maja 2028 roku.