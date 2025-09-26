Powstaje nowa ekranizacja "Lalki" Bolesława Prusa. Za reżyserię odpowiada Maciej Kawalski, twórca filmu "Niebezpieczni dżentelmeni" z 2022 roku. To nietypowa komedia kryminalna, która spotkała się z entuzjastycznym odbiorem i mogła pochwalić się imponującą obsadą.

Wiadomo już, że Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska, natomiast w roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego. Spore emocje wzbudziła także informacja o powrocie na ekran Marka Kondrata, który wcieli się w postać Ignacego Rzeckiego. Do obsady dołączyli również znakomici aktorzy: Maja Komorowska, Agata Kulesza, Maria Dębska, Karolina Gruszka, Andrzej Seweryn oraz Mateusz Damięcki.

"Lalka": Borys Szyc dołącza do obsady

Z najnowszych doniesień Filmwebu dowiadujemy się, że w nowej "Lalce" zobaczymy także Borysa Szyca. Znany aktor wcieli się w postać barona Krzeszowskiego, męża baronowej Krzeszowskiej, w którą wciela się Maja Ostaszewska.

"Baron Krzeszowski to karykatura arystokraty, który wszystko przegrał, ale wciąż trzyma się pozorów. Dziś ta postać jest satyrą na ludzi żyjących ponad stan, przywiązanych do statusu i formy, a kompletnie oderwanych od rzeczywistości. Znamy to, prawda? A poza tym - kto by nie chciał pojedynkować się z Wokulskim?" - mówi Szyc o swojej roli cytowany przez Filmweb.

Prace na planie "Lalki" rozpoczęły się 22 lipca. Przygotowania do filmu trwały prawie 2 lata. Zdjęcia potrwają 5 miesięcy i zakończą się w grudniu tego roku. Datę premiery poznamy wkrótce.