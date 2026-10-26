Ray Nicholson o życiu w cieniu sławnego ojca

Droga do zawodowej niezależności syna Jacka Nicholsona nie była łatwa. Ray Nicholson przyznaje, że na początku kariery notorycznie porównywał się do ojca. Syn legendy Hollywood długo musiał mierzyć się nie tylko z oczekiwaniami otoczenia, lecz także własnymi ambicjami. Jak podaje PAP Life, dziś z przekonaniem mówi o kontynuowaniu rodzinnego dziedzictwa.

W niedawnej rozmowie z magazynem "People" 34-letni Ray Nicholson opowiedział o tym, jak zmieniło się jego podejście do wykonywanej profesji i sławnego nazwiska.

"Kiedy zaczynałem chodzić na zajęcia aktorskie, porównywałem się z dorobkiem kogoś, kto ma na koncie trzy Oscary i pięć dekad kariery. (...) Dzisiaj ważne jest dla mnie, by czuć dumę z tego, co robię" - wyznał.

Są podobni? "Jakbym patrzył na młodego Jacka"

Ray Nicholson jest fizycznie podobny do swego ojca. Widzowie zwrócili na to uwagę po premierze horroru "Uśmiechnij się 2", otwiera się w nowym oknie z 2024 roku, w którym diaboliczny uśmiech Raya natychmiast przywoływał skojarzenia z kreacją Jacka Nicholsona w kultowym "Lśnieniu", otwiera się w nowym oknie Stanleya Kubricka.

Dostrzegł to również reżyser i scenarzysta filmu, Parker Finn. PAP Life cytuje jego wypowiedź dla magazynu "Entertainment Weekly": "Ray ma naprawdę mocne geny. Kiedy się uśmiechnął, pomyślałem: 'Jakbym patrzył na młodego Jacka'".

Ray nie udaje, że nazwisko Nicholson nie ma dla niego znaczenia. "Kocham mojego tatę. Nigdy nie będę się wstydził tego, że jestem jego synem. Nie mogę się doczekać, by kontynuować to dziedzictwo" - podkreślił.

Obecnie Ray promuje dramat sportowy "The Mosquito Bowl". Produkcja ma wejść do kin 30 października, a 25 listopada trafi na platformę Netflix. "Jestem bardzo dumny z tego, co udało mi się osiągnąć w tym filmie" - powiedział młody Nicholson magazynowi "People".