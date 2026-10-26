"Perfection": nowy film Michała Marczaka, twórcy głośnego dokumentu "Bez końca"

Michał Marczak, autor fabularyzowanego dokumentu "Wszystkie nieprzespane noce", otwiera się w nowym oknie (nagroda w Sundance) oraz głośnych dokumentów "Fuck For Forset", otwiera się w nowym oknie (nagroda na Warszawskim Festiwalu Filmowym) i "Bez końca", otwiera się w nowym oknie (nagrody na Docs Against Gravity Film Festival, Thessaloniki International Documentary Festival i Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Tofifest"), przygotowuje się do kolejnej produkcji. Dramat "Perfection" ma być jego pełnometrażowym debiutem fabularnym.

Start projektu ogłoszono podczas międzynarodowych targów poświęconych branży audiowizualnej MIA Market w Rzymie, a o filmie napisał branżowy magazyn "Variety".

Scenariusz filmu ma powstać w oparciu o powieść włoskiego autora Vincenzo Latronico, "Perfection", która w 2025 roku znalazła się w finale prestiżowej Międzynarodowej Nagrody Bookera. Książka, która została przetłumaczona i sprzedana do ponad 40 krajów, opowiada o życiu berlińskich milenialsów (pokolenie Y). Bohaterowie to Anna i Tom - para włoskich trzydziestolatków, którzy mieszkają w Berlinie i pracują zdalnie. W Polsce książka ukazała się w 2025 roku pod tytułem "Do perfekcji" nakładem Wydawnictwa Czarne.

"Praca w branży kreatywnej, bez etatu i siedzenia w biurze. Jasne, modnie urządzone, wypełnione roślinami berlińskie mieszkanie. Eksperymenty kulinarne, dyskusje polityczne, przygody narkotykowe i wieczory, które kończą się późnym rankiem. Ekscytujące, idealne życie, pieczołowicie relacjonowane w mediach społecznościowych - któż nie chciałby być Anną i Tomem? Jednak poza zasięgiem wzroku znajomych i followersów rośnie niezadowolenie. Codzienność skodyfikowana przez lifestyle'owe magazyny, powielana w nieskończoność na facebookowych i instagramowych feedach zaczyna przytłaczać. Praca nudzi i frustruje, grupa przyjaciół się rozpada, zaangażowanie polityczne zaczyna się i kończy w internecie. Bohaterowie, uwięzieni we własnych wyobrażeniach o życiowej perfekcji, chcą znaleźć coś prawdziwszego. Ale czy coś takiego w ogóle jeszcze istnieje?" - brzmi opis powieści.

"Perfection": zainteresowanie tym materiałem jest ogromne

"Perfection" to międzynarodowy projekt, który realizowany będzie w języku angielskim. Produkcją filmu Michała Marczaka mają zająć się niemiecki producent Roman Paul z firmy Razor Film, Brytyjka Andrea Calderwood stojąca na czele znanej londyńskiej wytwórni niezależnej Potboiler Productions oraz Włoszka Marta Donzelli, wspólniczka w Vivo Film. To międzynarodowy projekt, który realizowany będzie w języku angielskim.

"Mieszkam w Berlinie od 1998 roku i wraz z młodszymi producentami z mojej firmy, którzy są albo ekspatami [osoba, która czasowo lub na stałe mieszka i pracuje w obcym kraju - red.], albo się tam urodzili - od dawna szukaliśmy oryginalnego materiału o tym, co działo się tam po 2010 roku, kiedy Berlin naprawdę coś znaczył dla świata" - opowiada Roman Paul w rozmowie z "Variety".

"W tamtych latach, kiedy zaczynał się czas mediów społecznościowych, ludzie podchodzili bardziej idealistycznie do tego, co można dzięki nim osiągnąć" - dodaje Andrea Calderwood.

Producenci twierdzą, że Michał Marczak został wybrany na reżysera tego filmu nieprzypadkowo. "Jego filmy to produkcje hybrydowe, gdzie zacierają się granice między dokumentem a fikcją. Ma świetne wyczucie i 'ucho' do młodych ludzi. W dodatku sam mieszkał w Berlinie" - wyjaśnia Paul.

Producenci twierdzą, że są w stałym kontakcie z Vincenzo Latronico i pisarz "poparł wybór reżysera". Michał Marczak ma również pracować nad scenariuszem filmu.

"Działamy krok po kroku. Zainteresowanie tym materiałem jest ogromne. Mamy nadzieję, że uda się nam stworzyć film, który będzie miał uniwersalny przekaz" - mówi Calderwood.