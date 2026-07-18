Urodzony w 1970 roku Matt Damon i jego brat byli wychowywani przez samotną matkę, z którą mieszkali w Cambridge w stanie Massachusetts. Gdy Matt miał 10 lat, poznał syna koleżanki swej rodzicielki, młodszego o dwa lata Bena Afflecka. Obaj szybko się zaprzyjaźnili. Affleck zaimponował Damonowi, gdy stanął po jego stronie w czasie bójki ze starszym i większym dzieciakiem.

Wkrótce razem zaczęli realizować marzenie o aktorstwie. Wspólnie chodzili na castingi, mieszkali i budowali karierę krok po kroku. I przyjaźń trwa już od ponad 40 lat i choć obaj przeszli wiele w życiu prywatnym, ich przyjaźń wielokrotnie okazywała się ogromnym wsparciem.

"To przyjaźń trwająca 45 lat. Przeszliśmy razem przez naprawdę wiele. Ben jest jedną z największych miłości mojego życia" - powiedział Damon w trakcie promocji "Odysei".

Zdradził także, że po zobaczeniu najnowszego filmu, przyjaciel zadzwonił do niego i przez godzinę relacjonował swoje wrażenia.

"To był telefon, na który czekałem chyba 45 lat. Nie przestawał mówić przez godzinę. Brzmiało to tak, jakby obejrzał ten film dwadzieścia razy. Zauważył każdy szczegół już po jednym seansie".

Przyjaciel pojawił się także na wydarzeniu zorganizowanym po premierze "Odysei" w Nowym Jorku, na które zabrał swojego syna, Samuela.