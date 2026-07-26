Pierwsze ujęcie zapowiedzi przedstawiało Doktora Dooma (Robert Downey Jr.) siedzącego na tronie. "Victor zawsze był najmądrzejszą osobą w pokoju. Kiedyś był inny" - mówił spoza kadru głos Vanessy Kirby, która powtórzy rolę Sue Storm/Niewidzialnej Kobiety z "Fantastycznej 4: Pierwszych kroków". "Wszystko, co kochał, zostało mu odebrane".

Później następuje montaż krótkich ujęć, przedstawiający część imponującej obsady, między innym Chrisa Hemswortha (Thor), Chrisa Evansa (Steve Rogers/Kapitan Ameryka), Toma Hiddlestona (Loki), Letitię Wright (Shuri/Czarna Pantera) Simu Liu (Shang-Chi), Iana McKellena (Magneto) i Channinga Tatuma (Gambit). Kończy go widok zniszczonego Nowego Jorku. Grany przez Pedra Pascala Reed Richards pyta, czy Victor jest odpowiedzialny za katastrofę.

W finale trailera Doctor Doom mierzy się z Thorem. Złoczyńca z łatwością odrzuca boga piorunów przy pomocy magii, a następnie wysyła w kierunku superbohaterów armię Santineli - robotów znanych z komiksów o X-Men.

W czasie Comic Conu dowiedzieliśmy się, że Hayley Atwell powróci jako Peggy Carter, ukochana Kapitana Ameryki. Zasugerowano także, że filmie pojawi się grany przez Ryana Reynoldsa Deadpool.

Kiedy premiera "Avengers: Doomsday"?

W "Avengers: Doomsday" Doktor Doom (Robert Downey Jr.) zmierzy się z połączonymi siłami Avengers oraz wywodzących się z alternatywnych rzeczywistości X-Men i Fantastycznej Czwórki. Film wejdzie do kin na całym świecie 18 grudnia 2026 roku. Z kolei 17 grudnia 2027 roku swą premierę będzie miał finał szóstej fazy Kinowego Uniwersum Marvela, czyli "Avengers: Secret Wars". Za kamerą obu produkcji stanęli bracia Joe i Anthony Russo, twórcy poprzednich odsłon serii: "Wojny bez granic" i "Końca gry".