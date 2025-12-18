Nowy "Terminator" bez Arnolda Schwarzeneggera? James Cameron stawia sprawę jasno

"Mogę spokojnie oznajmić, że [Schwarzeneggera] nie będzie [w kolejnym ‘Terminatorze’]" – powiedział Cameron w wywiadzie dla "The Hollywood Reporter". "Nadszedł czas na nową generację bohaterów. Nalegałem, by Arnold pojawił się w ‘Mrocznym przeznaczeniu’ i to był znakomity finał jego roli jako T-800. Potrzeba nam odważniejszej interpretacji Terminatora, pomysłu wojny w czasoprzestrzeni i sztuczną inteligencję. Chcę zrobić coś nowego, czego nikt sobie wcześniej nie wyobrażał".

"Kiedy za kilka miesięcy opadnie kurz po nowym ‘Avatarze’, wezmę się za to na poważnie" – zapowiedział. Reżyser zdradził, że ma problem z opracowaniem wizji przyszłości. "Jak bardzo mam wyjść naprzód wobec tego, co mamy teraz, by podpadało to pod science fiction?" - gdybał.

"Terminator". Burzliwe losy popularnej serii filmowej

Cameron nie zdradził, czy nowy "Terminator" będzie kontynuacją filmu "Terminator: Mroczne przeznaczenie" z 2019 roku, czy też opowie zupełnie nową historię. Należy zaznaczyć, że seria była restartowana kilkukrotnie.

Pierwszy "Terminator" opowiadał o wysłanniku przyszłości, który przybywa do 1984 roku, by chronić Sarę Connor. Kobieta ma urodzić przyszłego przywódcę ludzkości w wojnie z maszynami. Te wysłały w przeszłość Terminatora – niezniszczalnego zabójcę, który ma znaleźć i zlikwidować kobietę, zanim ta zajdzie w ciążę. W "Terminatorze 2: Dniu sądu" z 1991 roku maszyny podejmują kolejną próbę zabicia Sary i jej syna Johna. Tym razem wysyłają w przeszłość nowy model mechanicznego zabójcy – zmiennokształtnego T-1000. Kobiety i chłopca ma bronić przeprogramowany T-800.

Oba filmy odniosły ogromny sukces i są uznawane za żelazny kanon serii. Były przełomem w karierach reżysera Jamesa Camerona i wcielającego się w Terminatora Arnolda Schwarzeneggera. Niestety, jej kolejne odsłony nigdy nie doskoczyły do poziomu pierwszych filmów z cyklu.

W 2003 roku ukazał się "Terminator 3: Bunt maszyn", będący bezpośrednią kontynuacją "Dnia sądu". "Terminator: Ocalenie" z 2009 roku przedstawiał wydarzenia z wojny ludzkości z maszynami w 2018 roku. Wydarzenia z trzeciej i czwartej części ignorował "Terminator: Genisys" z 2015 roku. "Mroczne przeznaczenie" uznało za niebyły także tamten film i przedstawiło alternatywną wersję losów bohaterów.