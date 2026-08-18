Nowy "Spider-Man" zarobił tyle, że głowa boli

Najnowsze przygody Spider-Mana zarobiły na całym świecie 2,024 miliarda dolarów. 786,5 milionów dolarów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a 1,238 miliarda dolarów z pozostałych rynków. "Całkiem nowy dzień" jest także drugim filmem w historii, który najszybciej przekroczył granicę dwóch miliardów w box-offisie. Lepiej poradziła sobie jedynie superprodukcja "Avengers: Koniec gry" w 2019 roku. Potrzebowała do tego 11 dni.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ósmym najbardziej dochodowym filmem w historii

Trzeci weekend na ekranach przyniósł nowemu Spider-Manowi 71 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych i 189,7 milionów dolarów na świecie. Film jest najpopularniejszym tytułem wytwórni Sony Pictures w historii w 36 krajach, w tym w Polsce. Pozostałe to między innymi Argentyna, Egipt, Filipiny, Hiszpania, Indie, Kolumbia, Peru, Tajlandia, Turcja, Węgry, Wietnam, Włochy i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W dniu 18 sierpnia 2026 roku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jest ósmym najlepiej zarabiającym filmem w historii. W najbliższych dniach na pewno przebije "Avengers: Wojnę bez granic" (2,048 miliarda) oraz "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy" (2,068 miliarda) i zajmie szóstą pozycję w rankingu najbardziej dochodowych produkcji. Wówczas do pobicia pozostaną mu: "Ne Zha 2: W krainie potworów" (2,217 miliarda), "Titanic" (2,257 miliarda), "Avatar: Istota wody" (2,334 miliarda), "Avengers: Koniec gry" (2,797 miliarda) i "Avatar" (2,923 miliarda).

Czy "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pozostanie królem box-offisu w 2026 roku?

Czy nowe przygody Spider-Mana pozostaną najbardziej dochodową produkcją 2026 roku? Wydaje się, że mogą mu zagrozić jedynie "Diuna: Część trzecia" oraz "Avengers: Doomsday". Oba wchodzą do kin 18 grudnia. Przewiduje się, że nowa odsłona przygód Mścicieli, w której superbohaterowie zmierzą się z granym przez Roberta Downeya Jr. Doktorem Doomem, może zarobić w swój pierwszy weekend nawet miliard dolarów na całym świecie.