Nowy "Spider-Man" nie daje szans konkurencji. Te kwoty to zawrót głowy

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" po raz szósty na czele box-office'u

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jest jednym z najlepiej zarabiających filmów wszech czasów. Nowy film Marvela przebił kultowego "Titanica", zgarniając z biletów ponad 2,4 miliarda dolarów. Odtwórca roli Petera Parkera Tom Holland dołączył zaś do grona najbardziej dochodowych aktorów.

Szósty tydzień z rzędu film w reżyserii Destina Daniela Crettona nie dał szans konkurencji i ponownie zajął pierwsze miejsce na liście północnoamerykańskiego box office'u. Do tego sukcesu wystarczyło 18 milionów dolarów zarobionych podczas tradycyjnego weekendu. Ponieważ w poniedziałek w USA obchodzony jest Dzień Pracy (Labor Day), branżowy portal "Variety" przewiduje, że łączne wpływy czwartego "Spider-Mana" od piątku do poniedziałku wyniosą 23,3 miliona dolarów.

Nowy Spider-Man zarobił już na całym świecie 2,4 miliarda dolarów

Sześć tygodni na pierwszym miejscu północnoamerykańskiego box office'u to najdłuższa seria od czasu "Avatara: Istoty wody", który w 2022 roku pozostawał liderem przez siedem tygodni.

Obecnie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma na koncie w Ameryce Północnej 923 miliony dolarów, a do przejęcia pierwszego miejsca w klasyfikacji wszech czasów brakuje mu zaledwie 13 milionów. Liderem jest jeszcze ostatnia odsłona kosmicznej sagi, film "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy", który na rodzimym rynku zarobił 936 milionów dolarów.

Na całym świecie dzieło w reżyserii Destina Daniela Crettona zarobiło już 2,4 miliarda dolarów i zajmuje obecnie trzecie miejsce na liście najbardziej kasowych filmów wszech czasów. Wyprzedzają je jedynie "Avatar" (2,9 miliarda dolarów) i "Avengers: Koniec gry" (2,7 miliarda dolarów).

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" [trailer] materiały dystrybutora

"Spider-Man": Całkiem nowy dzień": fabuł, obsada

Cztery lata minęły odkąd ostatnio spotkaliśmy się z naszym przyjaznym bohaterem z sąsiedztwa. Nie ma już Petera Parkera, ale Spider-Man jest u szczytu formy, dbając o bezpieczeństwo Nowego Jorku. Sprawy toczą się po myśli anonimowego bohatera, póki nietypowa seria zbrodni nie wciąga go w pajęczynę największej tajemnicy, z jaką miał kiedykolwiek do czynienia. Żeby stawić czoła wyzwaniu, Spider-Man musi nie tylko przygotować się fizycznie i mentalnie. Musi też być gotowy stawić czoła reperkusjom swojej przeszłości!

W tytułowej roli w filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" powrócił Tom Holland, a na ekranie towarzyszą mu między innymi Zendaya, Jacob Batalon czy znana z serialu "Stranger Things" Sadie Sink.