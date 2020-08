Nowy serial osadzony w świecie Batmana

Nowo powstała platforma streamingowa HBO Max szykuje serial osadzony w uniwersum Batmana. Jak poinformowano w trakcie DC FanDome, podczas którego ujawniono wiele ciekawostek z komiksowego świata wydawnictwa DC Comics, serial będzie prequelem powstającego właśnie filmu "Batman" Matta Reevesa. Jego akcja dziać się będzie na rok przed wydarzeniami z filmu, w którym w główną rolę Człowieka-Nietoperza wcieli się Robert Pattinson. Serial opowie o skorumpowanych policjantach z Gotham City.

Czy w nowym serialu zobaczymy Roberta Pattinsona? /materiały prasowe

Matt Reeves, reżyser filmu "Batman", będzie też jednym z twórców serialu, którego akcja ma się toczyć w Gotham City. Stworzy go razem z Terrencem Winterem, twórcą innego serialu stacji HBO - "Zakazane imperium", który napisał scenariusz. Reeves i Dylan Clark będą producentami wykonawczymi serialu. Jego bohaterami będą funkcjonariusze policji z Gotham (Gotham PD). W trakcie jednego z paneli poświęconych filmowi "Batman", Reeves podzielił się kilkoma informacjami o serialu. Jego akcja rozgrywać się będzie w trakcie pierwszego roku działania Bruce'a Wayne w roli Batmana. Tym samym będzie stanowił prequel filmu, którego akcja rozgrywać się będzie w drugim roku działalności Człowieka-Nietoperza.

"Jest pomysł na historię, w której Gotham topi się w korupcji. A my zgłębiamy ten temat w formie serialu, który analizuje ten problem. W tym przypadku będzie to skorumpowana policja wewnątrz skorumpowanego miasta" - tłumaczył Reeves, który nie mógł nachwalić się Wintera. "Terrence jest niewiarygodnym scenarzystą i pomysł, żebyśmy zrobili to razem, dosłownie był marzeniem" - wyznał reżyser.

Reeves wytłumaczył też pojęcie "Rok Pierwszy", używane w kontekście czasu akcji. "To pierwsze pojawienie się Batmana jako zamaskowanego mściciela, który zaczyna zakłócać porządek w mieście. Obserwujesz to oczami skorumpowanych policjantów, a jeden z nich walczy właśnie o swoją duszę. To glina z policyjnej rodziny" - powiedział reżyser.

To nie koniec informacji związanych z powstającym serialem, jakie zdradził Reeves. "Historia korupcji w Gotham sięga lat wstecz. W tle historii budowany jest pewien mit, a widzowie uświadomią sobie, że patrzą na te postaci znajdujące się w miejscu, jakiego wcześniej nikt nie widział. Niektóre z tych postaci znane są z komiksów, inne zupełnie nowe. W serialu możemy zagłębić się dalej w alejki miasta na poszukiwanie detali, na które w filmie nie ma czasu. Znaleźć ciekawe miejsca i nowych bohaterów, których stworzy Terrence" - ujawnił.

Premiera filmu "Batman" zaplanowana została na 1 października 2021 roku. Nie wiadomo, kiedy spodziewać się można serialu.