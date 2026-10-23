Nowy Rok, nowy koszmar. Najstraszniejszy horror 2027 już w styczniu?

Gwiazdy w głównych rolach

"Pendulum" to opowieść, która wnosi do kina grozy oryginalną historię i wyrazisty styl. Ogromnym atutem filmu jest obsada. W roli głównej - mężczyzny, który po tragicznej stracie poddaje się terapii, wraz z pogrążoną w żałobie żoną - występuje Joseph Gordon-Levitt, wielokrotnie nominowany do prestiżowych nagród aktorskich, laureat dwóch Emmy. Urodzony w 1981 roku aktor najbardziej znany jest z takich tytułów jak "Incepcja", "Snowden" i "Mroczny Rycerz powstaje", a także "500 dni miłości" i "Pół na pół". Partneruje mu brytyjska aktorka Phoebe Dynevor, doskonale kojarzona przez widzów serialu "Bridgertonowie", gdzie wcielała się w postać Daphne.

W filmie pojawia się również Jacki Weaver, znakomita australijska aktorka, dwukrotnie nominowana do Oscara: za "Królestwo zwierząt" (2010) i "Poradnik pozytywnego myślenia" (2012). Jest jeszcze jedna świetna wiadomość. Na ekranie zobaczymy też Normana Reedusa, pamiętnego Daryla Dixona z serialu "The Walking Dead" i jego spin-offów.

"Pendulum": Fabuła

Po traumatycznych doświadczeniach Patrick i Abigail szukają ukojenia w odizolowanym ośrodku na pustyni w Nowym Meksyku. Charyzmatyczna przywódczyni obiecuje im uzdrowienie i nowy początek. Abigail coraz bardziej jej ufa, ale Patrick zaczyna podejrzewać, że za pozornym spokojem tego miejsca kryje się coś przerażającego.

"Pendulum" w kinach od 1 stycznia!

"Pendulum" [teaser] materiały dystrybutora



