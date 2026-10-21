"Gangster, glina i diabeł": remake koreańskiego kryminału. Główną rolę może zagrać Keanu Reeves

Projekt "Gangster, glina i diabeł" jest nowym przedsięwzięciem Jamesa Wana. Ostatnią produkcją zrealizowaną przez reżysera był "Aquaman i Zaginione Królestwo" z 2023 roku. Negocjacje w sprawie głównej roli prowadzi obecnie Keanu Reeves. U jego boku wystąpi Ma Dong-seok (znany powszechnie jako Don Lee), który w nowej produkcji powtórzy rolę sprzed lat.

W gronie producentów znaleźli się m.in. Sylvester Stallone, D. Matt Geller z Balboa Productions czy Lorenzo di Bonaventura. Wan również będzie zajmował się produkcją z ramienia swojej firmy Blumhouse-Atomic Monster.

Scenariusz napisał Eric Pearson ("Thunderbolts*"), bazując na wcześniejszej wersji autorstwa Shaya Hattena ("Resident Evil") i Briana Helgelanda ("Obłędny rycerz"). Film powstanie pod szyldem Paramount Pictures.

"Gangster, glina i diabeł": o czym opowiada film?

"Gangster, glina, diabeł" opowiada o policjancie i szefie mafii, którzy niechętnie łączą siły, by wytropić seryjnego mordercę. Premiera produkcji odbyła się podczas Festiwalu Filmowego w Cannes w 2019 roku. Za scenariusz i reżyserię kryminału odpowiadał Lee Won-tae ("Pakt z diabłem").

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