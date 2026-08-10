Nowy polski film za gigantyczne pieniądze. To może być rekord

Karolina Kopeć

Karolina Kopeć

Wojciech Smarzowski od lat potrafi wybierać tematy, które jeszcze przed premierą budzą emocje. Teraz wszystko wskazuje na to, że szykuje swój największy projekt, a szczegóły, które już trafiły do mediów, zapowiadają wyjątkowo ambitne widowisko.

Wojciech Smarzowski w jasnej czapce z daszkiem, okularach i z siwą brodą, na tle jasnej ściany.
Wojciech SmarzowskiGałązka AKPA

Wojciech Smarzowski pracuje nad filmem o początkach Polski

Wojciech Smarzowski od lat należy do twórców, których filmy wywołują duże zainteresowanie jeszcze przed premierą. Reżyser "Kleru", "Wołynia" i "Domu dobrego" tym razem chce sięgnąć po temat historyczny, ale w bardzo widowiskowej formie.

Nowy projekt nosi roboczy tytuł "Słowianie. Swaćba". Akcja ma rozgrywać się w czasach Mieszka I, czyli w okresie, gdy kształtowały się początki polskiej państwowości. Twórcy zapowiadają opowieść o dawnych obrzędach, wierzeniach, sporach i wydarzeniach, które miały wpływ na tamtą epokę.

Według dostępnych informacji Smarzowski miał pracować nad tym pomysłem od około dekady. To sugeruje, że nie będzie to przypadkowy film historyczny, ale projekt przygotowywany z dużym rozmachem.

"Słowianie. Swaćba" mogą być początkiem trylogii

Na jednym filmie może się nie skończyć. W planach rozważana jest trylogia, której części miałyby nosić tytuły "Swaćba", "Chrzest" i "Postrzyżyny".

Scenariusz ma opierać się na kilku warstwach. Pierwszą będzie historia bohaterów uwikłanych w trudne wydarzenia. Drugą, tło historyczne związane z panowaniem Mieszka I. Trzecią, świat dawnych słowiańskich wierzeń i zwyczajów.

Za scenariusz ma odpowiadać Wojciech Rzehak, pisarz i polonista, który współpracował już ze Smarzowskim przy filmie "Kler". Twórcy podkreślają, że zależy im na detalach, takich jak stroje, obrzędy, uzbrojenie i codzienność dawnej epoki.

Co oznacza tytuł "Swaćba"?

Tytuł może brzmieć zagadkowo, ale ma konkretne znaczenie. "Swaćba", znana także jako "swadźba", to dawne określenie ceremonii małżeńskiej oraz związanych z nią obyczajów.

Niektórzy żartują już, że Smarzowski przygotowuje swoje kolejne "Wesele", tylko tym razem przeniesione do X wieku. To porównanie jest zrozumiałe, bo reżyser ma na koncie dwa filmy pod takim tytułem, ale nowy projekt ma być znacznie większy i bardziej historyczny.

Budżet robi wrażenie. Chodzi o 62,5 mln zł

Najwięcej emocji budzi skala produkcji. Budżet filmu "Słowianie. Swaćba" ma wynieść 62,5 mln zł. To oznacza, że może być jednym z najdroższych polskich filmów zrealizowanych po 1989 roku.

Polski Instytut Sztuki Filmowej przyznał produkcji 7 mln zł dofinansowania. Według podanych informacji producenci wnioskowali o wyższą kwotę, 9 mln zł. Przyznane wsparcie ma stanowić około 11,2 proc. całego budżetu.

Tak duże pieniądze mają być potrzebne między innymi na rozbudowaną scenografię. Twórcy planują budowę kilku grodów, a także dopracowanie realiów epoki. To projekt, który wymaga czasu, przygotowań i dużej produkcyjnej precyzji.

Kiedy premiera nowego filmu Smarzowskiego?

Na razie nie ujawniono pełnej obsady ani dokładnej daty premiery. Nieoficjalnie mówi się o 2028 roku, ale przy tak dużym przedsięwzięciu wiele może jeszcze zależeć od harmonogramu zdjęć i skali realizacji.

Jedno jest pewne: "Słowianie. Swaćba" już teraz zapowiadają się na jeden z najbardziej oczekiwanych polskich filmów najbliższych lat. Smarzowski sięga po temat, który rzadko trafia w naszym kinie na tak wielki ekranowy rozmach.

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