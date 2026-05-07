Nowy "Nieśmiertelny" kręcony w Polsce? Dwa miasta skradły serca twórców

Nowe zdjęcia z planu "Nieśmiertelnego"

Kultowy film "Nieśmiertelny" z 1986 roku powraca, a jego główną gwiazdą - jak już wiemy - będzie Henry Cavill. Aktora bardzo dobrze znamy z roli Geralta z netfliksowego "Wiedźmina". Za reżyserię odpowiada Chad Stahelski.

Na ekranie zobaczymy również inne gwiazdy: Russell Crowe wystąpi jako Ramirez, Dave Bautista jako Kurgan, a Karen Gillan jako Heather, ukochana bohatera.

Przypomnijmy, że ikoniczna produkcja opowiadała o wiecznej walce nieśmiertelnych, rozgrywanej przez wieki - od Szkocji po współczesny Nowy Jork. Choć w kinach początkowo nie został doceniony, na przestrzeni lat znalazł grono wiernych fanów, a dzięki ich uwielbieniu powstało kilka kontynuacji oraz serial telewizyjny.

Po sieci krążą już nowe zdjęcia z planu produkcji - tym razem od BBC. Zobacz je tutaj! Plan tym razem rozłożony był na zamku Eilean Donan znajdującym się na wyspie Loch Duich. Na zdjęciach udostępnionych na Instagramie możemy zobaczyć więc Henry'ego Cavilla w XVI-wiecznym kostiumie, Karen Gillan oraz Kevin McKidd.

"Jesteśmy dopiero w połowie produkcji, ale już czujemy, że tworzymy coś naprawdę wyjątkowego" - mówił Henry Cavill podczas niedawnego CinemaCon.

Czy ekipa filmowa zawita do Polski?

Według "Variety" następnie ekipa przeniesie się do Polski, a na koniec zaplanowano zdjęcia w Hongkongu. Twórcy nowego "Nieśmiertelnego" upatrzyli sobie szczególnie dwa miasta w Polsce - Łódź i Częstochowę! Podobno niezwykle urzekła ich Huta Częstochowska.

Produkcja ma trafić do kin w 2027 roku.

Zobacz też: "Wartość sentymentalna": oscarowy film już na VOD. Seans, który zostaje z widzem na długo