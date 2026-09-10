Nowy James Bond wybrany? Scenarzysta ujawnił tajemnicę

Kto zostanie nowym Bondem?

Prace nad 26. filmem z serii o Jamesie Bondzie trwają w najlepsze. Fani kultowej sagi wciąż nie wiedzą jednak, kto zastąpi Daniela Craiga w roli agenta 007. W prasie od miesięcy powtarzają się nazwiska brytyjskich aktorów młodego pokolenia, którzy prawdopodobnie są brani pod uwagę przez reżyserów castingu. Jacob Elordi, Callum Turner, Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson... Kilka dni temu do stawki dołączył również szkocki aktor Jack Lowden, którego Gary Oldman przedstawił światu jako nowego Bonda.

Producenci skrzętnie ukrywają wszelkie szczegóły związane z procesem castingowym. O tym, kto przejmie stery w uwielbianej serii, wie jedynie wąskie grono hollywoodzkich twórców. Zalicza się do niego m.in. scenarzysta nowego filmu o Bondzie, Steven Knight. Ceniony twórca serialu "Peaky Blinders" i "House of Guinness" przyznał, że odkąd poznał nazwisko nowego Agenta Jej Królewskiej Mości, dużo łatwiej jest mu zasiadać do pisania.

James Bond wybrany? Scenarzysta zna nazwisko aktora

W rozmowie z BBC Radio 4 Knight podkreślił, że choć nie może zbyt wiele mówić o swoim procesie twórczym, dialogi pisze jednocześnie z myślą o konkretnym aktorze i samej postaci Bonda.

"To trochę ułatwia życie, gdy wiesz, kto to jest, ale musisz też pisać postać, nie aktora" - powiedział scenarzysta. Nie ujawnił jednak, który aktor został wybrany przez producentów.

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Od premiery ostatniego filmu z serii o Bondzie "Nie czas umierać" mija pięć lat. Poszukiwania godnego następcy Daniela Craiga trwają od wielu miesięcy, podsycając oczekiwania fanów i pozostawiając pole do rozmaitych teorii spiskowych. Jak wiemy, pod koniec lata Amazon przeprowadził finalne castingi z udziałem najlepszych dotychczasowych kandydatów.

O tym, kto zostanie nowym Bondem, dowiemy się oficjalnie do końca tego roku, jednak już teraz wskazywane są konkretne nazwiska. Przed kilkoma dniami aktor Gary Oldman zdradził, że Amazon MGM Studios wybrał do tej roli Jacka Lowdena, za którego "trzyma kciuki". Twórcy nie potwierdzili jednak tej informacji. Pozostaje nam czekać na kolejny ruch z ich strony.