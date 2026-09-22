Reboot "Resident Evil" przygotował Zach Cregger, reżyser cenionych "Zniknięć" z 2025. Cregger nie miał nakręcić typowej adaptacji gry komputerowej, a już po pierwszych pokazach określano go "bezkompromisowym".

Film opowiada o Bryanie (Austin Abrams), kurierze medycznym, który nieświadomie zostaje wciągnięty w pełną akcji, nieustanną walkę o przetrwanie, gdy pewnej przerażającej nocy wszystko wokół niego pogrąża się w chaosie. Dalsza część artykułu zawiera spoilery dotyczące zakończenia.

"Resident Evil": Austin Abrams o zakończeniu. Podziwia odwagę reżysera

Na ten moment produkcja zbiera same znakomite recenzje. W serwisie Rotten Tomatoes widzowie przyznali produkcji 91% pozytywnych opinii, a krytycy aż 95%. Najwięcej dyskusji wywołuje zaskakujący i odważny finał.

"Kiedy pierwszy raz to przeczytałem, pomyślałem, że to szalone i szokujące. To wspaniałe, że Zach podjął takie ryzyko. Przez cały film podążamy za jednym bohaterem, więc mam nadzieję, że dobrze się go ogląda i mu kibicuje. A potem on nie przeżywa. To naprawdę ryzykowne i odważne" - mówił w najnowszym wywiadzie Austin Abrams, dodając, że współcześnie niewielu twórców decyduje się na tak brawurowy i ryzykowny ruch.

"W wielu dzisiejszych filmach twórcy trochę boją się robić takie rzeczy - uśmiercać postać, którą naprawdę lubisz. A jeśli już się na to decydują, to w jakiś sposób łagodzą ten cios, żeby nie bolało za bardzo. Dawniej w filmach tego nie robiło; po prostu rozrywały ci serce. Jesteśmy tutaj po to, żeby coś czuć, żeby przez coś przejść. Dlatego doceniam, że Zach jest gotowy podjąć takie ryzyko".

"Resident Evil": dotychczasowe adaptacje

Przypomnijmy, że do tej pory nakręcono sześć filmów fabularnych na podstawie gier komputerowych Capcom. Pierwszy z nich zadebiutował na kinowych ekranach w 2002 roku; ostatni - "Resident Evil: Ostatni rozdział" w 2016. Za kamerą stanął Paul W. S. Anderson, a we wszystkich częściach rolę główną zagrała Milla Jovovich.

W 2021 roku na ekrany kin trafił reboot serii - "Resident Evil: Witajcie w Raccoon City", a na Netflix - serial animowany "Resident Evil: Wieczny mrok" o przygodach Claire i Leona. W 2022 na platformie zadebiutował serial fabularny "Resident Evil: Remedium".

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