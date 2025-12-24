Nowy film z laureatką nagrody Emmy. Wiedzieliście, że ma polskie korzenie?

Tatiana Maslany - utalentowana aktorka serialowa

Pochodząca z Kanady 40-letnia Tatiana Maslany w ostatnim czasie podbija międzynarodowe ekrany. Odkryła w sobie pasję do aktorstwa, występując w lokalnych produkcjach jako małe dziecko. Później kolejno pojawiała się w kanadyjskich serialach "Zaklinacze koni" i "Być jak Erica", a także zagrała Mary w miniserialu BBC "The Nativity".

Została również zauważona na festiwalu filmowym Sundance, zdobywając nagrodę za przełomową rolę w filmie "Grown Up Movie Star", wcielając się w 13-letnią Ruby, która musi przetrwać życie z ojcem na wsi po tym, jak jej matka uciekła, by zostać aktorką.

Reklama

Od 2013 do 2017 roku aktorkę można było oglądać w popularnym kanadyjskim serialu science-fiction "Orphan Black", w którym odgrywała główną rolę. Wcielała się w Sarah Manning i jej klonów. W 2016 roku została wyróżniona statuetką Emmy za rolę w tym serialu w kategorii "najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu dramatycznym".

"Wyglądałam szalenie, kiedy kręciliśmy te sceny, bo ostatecznie byłam na pustym planie, mówiłam do siebie. To w dużej mierze była kwestia wyobraźni" - wyznała później gwiazda, zaznaczając, że występ w serialu był najtrudniejszym doświadczeniem aktorskim w jej karierze.

Zdjęcie Tatiana Maslany / Axelle/Bauer-Griffin / Contributor / Getty Images

Później przyszedł czas na występy w "Złotej damie", "Drugiej stronie", "Niezwyciężonym" czy "Pose". Zagrała także siostrę Alice McKeegan w serialu "Perry Mason". Pojawiła się też w "BoJack Horseman" i "Parks and Recreation".

Kanadyjka jako She-Hulk. Serial wzbudził mieszane odczucia

W końcu Marvel zaprosił ją do jednego ze swoich seriali. W "Mecenas She-Hulk" Tatiana zagrała prawniczkę Jennifer Walters, zieloną kuzynkę Bruce'a Bannera.

Produkcja nie była, najdelikatniej ujmując, najpopularniejszym serialem Marvela. Fani narzekali na słabe efekty, niedopracowane scenariusze, a także prezentowany w kosztach humor. Fanom nie spodobała się też kontrowersyjna scena, w której gościnnie wystąpiła piosenkarka Megan Thee Stallion. W finałowej scenie obie panie... twerkowały - co nie przypadło do gustu widzom.

Gwiazda z polskimi korzeniami w głównej roli na wielkim ekranie

26 grudnia w Polsce swoją kinową premierę będzie miał najnowszy film Osgooda Perkinsa, syna ikony kina Anthony'ego Perkinsa, który zagrał m.in. w "Psychozie" Hitchocka. "Bezpieczne miejsce" opowiada historię pary, która wyjeżdża na romantyczny weekend do odosobnionej chatki. Sielanka przeradza się w koszmar, gdy kobieta odkrywa coś, co nigdy nie powinno zostać odkryte.

Zdjęcie Tatiana Maslany i Rossif Sutherland w filmie "Bezpieczne miejsce" / materiały prasowe

W główną bohaterkę, Liz, wcieliła się Tatiana Maslany. Jest to pierwsza kinowa główna rola aktorki!

Ciekawość czytelników może wzbudzać polsko brzmiące nazwisko aktorki. Tak się składa, że gwiazda, która urodziła się w Reginie w Kanadzie, ma również polskie korzenie! Oprócz tego jej rodzina pochodzi także z Niemiec, Austrii, Ukrainy i Rumunii. Tatiana biegle posługuje się nie tylko angielskim, ale też niemieckim i francuskim. Jej partnerem od 2011 roku jest walijski aktor Tom Cullen. Obecnie mieszka w Los Angeles.

Zobacz też: Świat pokochał ją jako mamę Kevina. Przeżywa najlepszy czas w karierze