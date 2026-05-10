Nowy film z Arkadiuszem Jakubikiem. Zdjęcia wystartowały w Bielsku-Białej

"Radioamator": trwają zdjęcia w Bielsku-Białej

Jak informuje Filmweb.pl, w Bielsku-Białej odbywają się właśnie zdjęcia do nowego filmu z Arkadiuszem Jakubikiem w roli głównej. "Radioamator", bo tak nazywa się produkcja, to opowieść o "65‑letnim wdowcu, który po latach pracy i samotności odkrywa, że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa".

"Radioamator": nowy film z Arkadiuszem Jakubikiem

"Film będzie bardzo osobisty. To moja opowieść o dojrzewaniu do emocji, o potrzebie bliskości i nadziei. Cieszę się, że mogę ją opowiedzieć w moim rodzinnym mieście - w Bielsku‑Białej. To także opowieść o miłości - potężnej sile, która sprawia, że bohater traci grunt pod nogami; nieprzyzwyczajony do emocji stopniowo oddaje im kontrolę nad sobą - niewyćwiczony w 'czuciu', upaja się swoim stanem" czytamy na stronie Bielsko-Biała.pl wypowiedź Tomasza Habowskiego.

W rolach głównych wystąpią Arkadiusz Jakubik, Danuta Stenka, Andrzej Grabowski, Magdalena Koleśnik, Robert Talarczyk. Film ma planowo zadebiutować w kinach w 2027 roku.

Zobacz też: Zagra w widowiskowym filmie akcji. Ten rok należy do Alana Ritchsona