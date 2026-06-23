Do sieci trafił zwiastun nowego filmu w reżyserii Taiki Waititiego. Produkcja będzie adaptacją słynnej powieści autorstwa noblisty Kazuo Ishiguro - "Klara i słońce". W tytułowej roli zobaczymy Jennę Ortegę.

"Klara i słońce": co wiemy o filmie?

Główna bohaterka, Klara, to Artificial Friend (AF) - android stworzony, by towarzyszyć dzieciom. Gdy trafia do domu chorej nastolatki Josie, zaczyna poznawać złożoność ludzkich emocji i relacji, próbując zrozumieć, czym naprawdę są miłość, oddanie i poświęcenie. Josie ma trudną relację z matką. Obie doświadczyły bolesnej straty. Jednak niewinny zachwyt Klary nad światem oraz jej lojalność stopniowo sprawia, że rodzinne rany zaczynają się zabliźniać, a w życiu Josie pojawia się więcej światła.

Scenariusz do filmu Waititi napisał wspólnie z Dahvi Waller na podstawie powieści Ishiguro, która ukazała się w marcu 2021 roku.

W obsadzie znaleźli się Jenna Ortega jako Klara, Amy Adams jako matka Josie, a także Mia Tharia, Natasha Lyonne, Steve Buscemi oraz Aran Murphy - syn Cilliana Murphy'ego.



