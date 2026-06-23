Nowy film Taiki Waititiego. Przeniósł na ekran słynną powieść

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Słynny nowozelandzki reżyser powraca z nowym filmem. Opublikowano zwiastun adaptacji powieści "Klara i słońce" autorstwa Kazuo Ishiguro. W roli głównej zobaczymy uwielbianą aktorkę znaną m.in. z serialu "Wednesday".

Jenna Ortega w jasnej sukni, długie ciemne włosy, pozuje w półprofili na tle jasnych elementów architektonicznych
Jenna OrtegaPhillip Faraone/VF25/Getty Images for Vanity FairGetty Images

Do sieci trafił zwiastun nowego filmu w reżyserii Taiki Waititiego. Produkcja będzie adaptacją słynnej powieści autorstwa noblisty Kazuo Ishiguro - "Klara i słońce". W tytułowej roli zobaczymy Jennę Ortegę.

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Justyna Miś
Justyna Miś

"Klara i słońce": co wiemy o filmie?

Główna bohaterka, Klara, to Artificial Friend (AF) - android stworzony, by towarzyszyć dzieciom. Gdy trafia do domu chorej nastolatki Josie, zaczyna poznawać złożoność ludzkich emocji i relacji, próbując zrozumieć, czym naprawdę są miłość, oddanie i poświęcenie. Josie ma trudną relację z matką. Obie doświadczyły bolesnej straty. Jednak niewinny zachwyt Klary nad światem oraz jej lojalność stopniowo sprawia, że rodzinne rany zaczynają się zabliźniać, a w życiu Josie pojawia się więcej światła.

Scenariusz do filmu Waititi napisał wspólnie z Dahvi Waller na podstawie powieści Ishiguro, która ukazała się w marcu 2021 roku.

W obsadzie znaleźli się Jenna Ortega jako Klara, Amy Adams jako matka Josie, a także Mia Tharia, Natasha Lyonne, Steve Buscemi oraz Aran Murphy - syn Cilliana Murphy'ego.


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