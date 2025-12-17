Nowy film Spielberga wciska w fotel! Zwiastun pochłania bez reszty

Do sieci trafił właśnie najnowszy zwiastun nadchodzącej produkcji Stevena Spielberga - krótki materiał wzbudził nie tylko ciekawość, ale też napędził niemałego smaka na produkcję, która już w 2026 roku zadebiutuje na ekranach kin.

W filmie występują Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell i Henry Lloyd-Hughes. Spielberg stworzył tę historię science fiction we współpracy ze scenarzystą Davidem Koeppem, z którym pracował wcześniej nad takimi kultowymi produkcjami jak seria "Jurassic Park" i "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki".

Oficjalny opis produkcji brzmi: "Gdybyście się dowiedzieli, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś wam to pokazał, udowodnił, czy to by was przeraziło? Tego lata prawda należy do siedmiu miliardów ludzi. Zbliżamy się do... 'Disclosure Day’".

Wideo youtube

W zwiastunie możemy zobaczyć Emily Blunt w roli pogodynki, która nagle okazuje się być pod wpływem pozaziemskiej siły podczas transmisji prognozy pogody na żywo. Josh O’Connor wciela się w postać, która jest przekonana, że ludzkość musi poznać prawdę o pozaziemskim życiu. Oczywiście nie zabraknie kręgów w zbożu, niepokojących obrazów i poczucia, że fakt towarzystwa we wszechświecie to nie tak optymistyczna wizja.

Produkcja trafi do kin 12 czerwca 2026 roku.