"Gwiazdozbiór psa": co wiemy o nowym filmie Ridleya Scotta?

Najnowszy film Ridleya Scotta, "Gwiazdozbiór psa" ("The Dogs Stars"), oparty jest na powieści z 2012 roku. Scenariusz napisał Mark L. Smith, adaptując tekst Petera Hellera. Produkcją filmu zajmuje się 20th Century Fox.

Film opowie o pogrążonym w żałobie pilocie, który wraz ze swoim psem przemierza postpandemiczną dzicz. Bohater walczy o przetrwanie. Przypadkowa transmisja odebrana przez radio pilota daje nadzieję na lepsze życie.

W roli głównej nominowany do Oscara za rolę we "Frankensteinie" Jacob Elordi. W produkcji występują również Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce i Benedict Wong.

"Gwiazdozbiór psa": pokazano pierwszy zwiastun

Na CinemaCon zaprezentowano pierwszy materiał promocyjny filmu. Jak podkreślił Scott, produkcja została "szczególnie dopasowana do dużego ekranu" i ma nadzieję, że "każda klatka naprawdę zachwyci widzów". Słowa te przekazał w wiadomości wideo skierowanej do wystawców (za Deadline).

Opublikowany zwiastun w zaledwie kilka godzin osiągnął ponad milion wyświetleń na YouTube. W materiale oprócz bohatera Elordiego, widzimy także postaci grane przez Qualley czy Brolina.

Premiera kinowa "Gwiazdozbioru psa" zaplanowana jest na 28 sierpnia 2026 r.