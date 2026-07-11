Nowy film Netfliksa wyciska łzy. To obecnie numer jeden w Polsce

"Aż po kres": nowość Netfliksa wyciska łzy. Poruszająca opowieść o matce, która jest gotowa na wszystko

Francuski dramat "Aż po kres" pojawił się w bibliotece Netfliksa 8 lipca i niemal od razu podbił serca polskich widzów. Wyciskająca łzy historia śledzi losy nieugiętej i zdeterminowanej Jady (Nawell Madani), która poświęciła wszystko, by móc zostać matką.

Gdy w końcu udaje jej się osiągnąć wymarzony cel, okazuje się, że syn poważnie choruje. Jada jest gotowa na wszystko, aby go uratować i znaleźć dawcę - bez względu na cenę. W końcu jednak walka o jego życie przybiera brutalny obrót.

W produklcji wystąpili również Guillaume Gouix, Nicolas Briançon, David Salles, Aissatou Diallo Sagna, Manmathan Basky, Majida Ghomari czy Steve Tientcheu. Za reżyserię produkcji odpowiada Ludovic Colbeau-Justin i odtwórczyni głównej roli.

"Aż po kres": Polacy nie mogą się oderwać. Nowy hit Netfliksa

Choć w serwisie IMDB średnia ocen produkcji wynosi 5.4/10, zdecydowanie nie przeszkadza to polskim widzom, którzy w popularnych portalach okołofilmowych zaznaczają, że w trakcie seansu uronili wiele łez.

"Aż po kres" zajmuje obecnie pierwsze miejsce w rankingu Top 10 najchętniej oglądanych filmów Netfliksa. Podium uzupełnia dokument "Rozbitkowie: Koszmarna katastrofa" oraz "Enola Holmes 3".

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