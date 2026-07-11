Nowy film Netfliksa wyciska łzy. To obecnie numer jeden w Polsce

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Francuski dramat "Aż po kres" podbił serca widzów Netfliksa w Polsce, szybko stając się najchętniej oglądanym filmem platformy. Historia zdeterminowanej matki, która jest gotowa na wszystko, by uratować chorego syna, od kilku dni wzbudza silne emocje. Podczas seansu trudno jest powstrzymać łzy.

Kobieta o kręconych włosach i smutnym wyrazie twarzy, z pojedynczą łzą spływającą po policzku, ubrana w ciemną bluzę
Kadr z filmu "Aż po kres"Ulrich LeBeuf/NetflixNetflix

"Aż po kres": nowość Netfliksa wyciska łzy. Poruszająca opowieść o matce, która jest gotowa na wszystko

Francuski dramat "Aż po kres" pojawił się w bibliotece Netfliksa 8 lipca i niemal od razu podbił serca polskich widzów. Wyciskająca łzy historia śledzi losy nieugiętej i zdeterminowanej Jady (Nawell Madani), która poświęciła wszystko, by móc zostać matką.

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Paulina Gandor
Paulina Gandor

Gdy w końcu udaje jej się osiągnąć wymarzony cel, okazuje się, że syn poważnie choruje. Jada jest gotowa na wszystko, aby go uratować i znaleźć dawcę - bez względu na cenę. W końcu jednak walka o jego życie przybiera brutalny obrót.

W produklcji wystąpili również Guillaume Gouix, Nicolas Briançon, David Salles, Aissatou Diallo Sagna, Manmathan Basky, Majida Ghomari czy Steve Tientcheu. Za reżyserię produkcji odpowiada Ludovic Colbeau-Justin i odtwórczyni głównej roli.

"Aż po kres": Polacy nie mogą się oderwać. Nowy hit Netfliksa

Choć w serwisie IMDB średnia ocen produkcji wynosi 5.4/10, zdecydowanie nie przeszkadza to polskim widzom, którzy w popularnych portalach okołofilmowych zaznaczają, że w trakcie seansu uronili wiele łez.

"Aż po kres" zajmuje obecnie pierwsze miejsce w rankingu Top 10 najchętniej oglądanych filmów Netfliksa. Podium uzupełnia dokument "Rozbitkowie: Koszmarna katastrofa" oraz "Enola Holmes 3".

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