Informację o tym, że film "Three Thousand Years of Longing" George’a Millera będzie miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes, ujawnił portal Variety.



Idris Elba i Tilda Swinton w nowym filmie George'a Millera

W rolach głównych w tej produkcji z pogranicza dramatu, romansu i fantastyki naukowej wystąpili Idris Elba i Tilda Swinton . Dla Swinton będzie to kolejny film pokazywany w Cannes. Tylko w ubiegłym roku można ją było oglądać aż w pięciu filmach wyświetlanych w ramach festiwalu. Ostatnim filmem Millera wyświetlanym w Cannes był "Mad Max: Na drodze gniewu". W 2016 roku reżyser pełnił funkcję przewodniczącego jury festiwalu.

Szczegóły fabuły filmu "Three Thousand Years of Longing" trzymane są w tajemnicy. Znany jest za to jej ogólny zarys. Bohaterami filmu są badaczka i dżin, który w zamian za swoją wolność oferuje jej spełnienie trzech życzeń. Ich spotkanie w pokoju hotelowym w Stambule będzie mieć konsekwencje, których żadne z nich nie jest w stanie przewidzieć. Nakręcony za 60 milionów dolarów film określany jest przez samego Millera jako "anty Mad Max".



75. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes odbywać się będzie w dniach od 17 do 28 maja tego roku. W połowie kwietnia ma zostać ogłoszony pełny program festiwalu. "Three Thousand Years of Longing" to trzeci film, którego festiwalowa projekcja została oficjalnie potwierdzona. Oprócz niego będzie można zobaczyć też filmy "Top Gun: Maverick" Josepha Kosinskiego oraz "Elvis" Baza Luhrmanna.

Wideo "Elvis" [trailer]

