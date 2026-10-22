Poszukiwania nowego Bonda na finiszu

Amazon wciąż zdaje się bawić z fanami serii o Bondzie w kotka i myszkę. Od wielu miesięcy słyszymy, że producenci są na finiszu poszukiwań nowego aktora, jednak o konkretach w tej sprawie dowiadujemy się oficjalnie dopiero teraz. Gra toczy się o wysoką stawkę, a w ścisłej trójce aktorów rozważanych przez reżyserów castingu są prawdziwie gorące hollywoodzkie nazwiska.

Kto walczy o rolę Agenta 007?

Jak donosi portal World of Reel, ostateczne starcie w wyścigu o rolę Jamesa Bonda rozegra się między trzema aktorami. Jednym z kandydatów jest Jacob Elordi, gwiazdor serialu "Euforia" oraz filmów "Wichrowe wzgórza", "Gwiazdozbiór psa" czy "Priscilla".

Wybór ten nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem - Australijczyk od wielu miesięcy plasuje się na wysokiej pozycji w rankingach aktorów, którzy najbardziej pasowaliby do roli nieuchwytnego Agenta Jej Królewskiej Mości. Jeśli producenci postawią właśnie na niego, Elordi będzie drugim Australijczykiem, któremu przypadnie ten zaszczyt (wcześniej Bonda zagrał George Lazenby).

Kolejnym kandydatem jest szkocki aktor Jack Lowden, najbardziej znany z "Kulawych koni", "Marii, królowej Szkotów" i "Dunkierki". Jak podkreśla portal, Lowden ma wszelkie predyspozycje do tego, aby wystąpić w nadchodzących produkcjach o Bondzie: nienaganną prezencję, świetny warsztat i elegancję godną Agenta 007. Jest też mniej rozpoznawalny od Elordiego, co może zadziałać na jego korzyść, podobnie jak w przypadku poprzedniego Bonda, Daniela Craiga.

Co więcej, pewną wskazówkę w tej kwestii rzucił nawet Gary Oldman, czyli ekranowy partner Lowdena z serialu Apple TV. Zdobywca Oscara powiedział w jednym z wywiadów, że to właśnie Lowden został wybrany przez reżyserów castingu i życzy mu powodzenia na dalszej ścieżce kariery.

Tajemniczy kandydat do roli Jamesa Bonda

Trzeci kandydat pozostaje dla nas zagadką. Jordan Ruimy z World of Reel nie ujawnia jego nazwiska i nie precyzuje, jaką pozycję zajmuje w zestawieniu. Do tej pory na listach możliwych kandydatów wymieniani byli m.in. Callum Turner czy Aaron Taylor-Johnson, jednak nie mamy potwierdzenia, że wciąż są brani pod uwagę przez szefostwo Amazona.

O tym, kto zostanie nowym Jamesem Bondem mamy dowiedzieć się już wkrótce. Oficjalny komunikat w tej sprawie Amazon wystosuje pod koniec października lub w pierwszych dniach listopada.

Reżyserem kolejnego filmu o Bondzie będzie twórca filmowej "Diuny" Denis Villeneuve.