Nowy Bond (prawie) wybrany! O rolę walczą prawdziwe gwiazdy

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Nowy James Bond (prawie) wybrany! Wszystko wskazuje na to, że pojedynek o rolę kultowego Agenta 007 rozegra się między trzema aktorami. Jest wśród nich gwiazdor "Euforii" Jacob Elordi i znany z serialu "Kulawe konie" Jack Lowden. Kim jest trzeci tajemniczy kandydat?

Jacob Elordi w prążkowanym garniturze i Jack Lowden w smokingu na tle ścian z logotypami
Jacob Elordi i Jack LowdenDoug Peters/Press Association/Marechal Aurore/ABACAEast News

Poszukiwania nowego Bonda na finiszu

Amazon wciąż zdaje się bawić z fanami serii o Bondzie w kotka i myszkę. Od wielu miesięcy słyszymy, że producenci są na finiszu poszukiwań nowego aktora, jednak o konkretach w tej sprawie dowiadujemy się oficjalnie dopiero teraz. Gra toczy się o wysoką stawkę, a w ścisłej trójce aktorów rozważanych przez reżyserów castingu są prawdziwie gorące hollywoodzkie nazwiska.

Zobacz również:

Saoirse Ronan i Jack Lowden
Wiadomości

To on zostanie nowym Jamesem Bondem? Ukochana odniosła się do spekulacji

Justyna Miś
Justyna Miś

Kto walczy o rolę Agenta 007?

Jak donosi portal World of Reel, ostateczne starcie w wyścigu o rolę Jamesa Bonda rozegra się między trzema aktorami. Jednym z kandydatów jest Jacob Elordi, gwiazdor serialu "Euforia" oraz filmów "Wichrowe wzgórza", "Gwiazdozbiór psa" czy "Priscilla".

Wybór ten nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem - Australijczyk od wielu miesięcy plasuje się na wysokiej pozycji w rankingach aktorów, którzy najbardziej pasowaliby do roli nieuchwytnego Agenta Jej Królewskiej Mości. Jeśli producenci postawią właśnie na niego, Elordi będzie drugim Australijczykiem, któremu przypadnie ten zaszczyt (wcześniej Bonda zagrał George Lazenby).

Zobacz również:

Krzysztof Kiersznowski
Wiadomości

Kiersznowski zagrał tylko jedną scenę. Łepkowska nazwała ją "perełką"

Karolina Kopeć
Karolina Kopeć

Kolejnym kandydatem jest szkocki aktor Jack Lowden, najbardziej znany z "Kulawych koni", "Marii, królowej Szkotów" i "Dunkierki". Jak podkreśla portal, Lowden ma wszelkie predyspozycje do tego, aby wystąpić w nadchodzących produkcjach o Bondzie: nienaganną prezencję, świetny warsztat i elegancję godną Agenta 007. Jest też mniej rozpoznawalny od Elordiego, co może zadziałać na jego korzyść, podobnie jak w przypadku poprzedniego Bonda, Daniela Craiga.

Co więcej, pewną wskazówkę w tej kwestii rzucił nawet Gary Oldman, czyli ekranowy partner Lowdena z serialu Apple TV. Zdobywca Oscara powiedział w jednym z wywiadów, że to właśnie Lowden został wybrany przez reżyserów castingu i życzy mu powodzenia na dalszej ścieżce kariery.

Tajemniczy kandydat do roli Jamesa Bonda

Trzeci kandydat pozostaje dla nas zagadką. Jordan Ruimy z World of Reel nie ujawnia jego nazwiska i nie precyzuje, jaką pozycję zajmuje w zestawieniu. Do tej pory na listach możliwych kandydatów wymieniani byli m.in. Callum Turner czy Aaron Taylor-Johnson, jednak nie mamy potwierdzenia, że wciąż są brani pod uwagę przez szefostwo Amazona.

O tym, kto zostanie nowym Jamesem Bondem mamy dowiedzieć się już wkrótce. Oficjalny komunikat w tej sprawie Amazon wystosuje pod koniec października lub w pierwszych dniach listopada.

Reżyserem kolejnego filmu o Bondzie będzie twórca filmowej "Diuny" Denis Villeneuve.

"Pszczelarz 2" [trailer]materiały dystrybutora
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze