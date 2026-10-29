Nad 10. epizodem "Gwiezdnych wojen" pracują reżyser Jon Watts i scenarzysta Simon Kinberg. Pierwszy szkic scenariusza ma być już gotowy. Film nie ma jednak ustalonej daty premiery.

Według informacji podanych przez scoopera Daniela Richtmana fabuła skupi się na dwójce nowych bohaterów. Z kolei znana z epizodów VII-IX Rey (Daisy Ridley) będzie pełniła funkcję ich mentorki. Richtman zaznaczył także, że zapowiedziany w 2023 roku solowy film poświęcony mistrzyni Jedi nie został skasowany, ale prace nad nim zostały chwilowo wstrzymane.

Według scoopera relacja nowych bohaterów ma przypominać tę Finna i Rey z poprzednich epizodów. Tym razem jednak ma pojawić się także silny wątek romantyczny. Bohater męski będzie sierotą, który od wczesnych lat musiał sam zadbać o swoje przeżycie. Z kolei protagonistka wywodzi się z wyższych sfer. W wyniku zabójstwa oboje zostaną uwikłani w większą historię, która będzie rozgrywała się w świecie "Gwiezdnych wojen".

Kim są twórcy nowych "Gwiezdnych wojen"?

Watts jest reżyserem trzech filmów o Spider-Manie należących do Kinowego Uniwersum Marvela, powstałych w latach 2017-2021. Pracował także przy serialu "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków". Z kolei Kinberg jest producentem, nominowanym do Oscara za "Marsjanina" Ridleya Scotta, oraz scenarzystą, który pracował między innymi przy filmach z serii "X-Men" z lat 2014-2019 oraz "Fantastycznej Czwórce" z 2025 roku.