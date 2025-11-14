Nowe zdjęcia z "Odysei". Pierwsze spojrzenie na postać Anne Hathaway

W następnym tygodniu ma ukazać się nowy numer "Empire", w którym znajdzie się obszerny artykuł dotyczący "Odysei" Christophera Nolana. Magazyn promuje się, publikując codziennie nowe zdjęcia z nadchodzącej megaprodukcji.

Na grafikach widzimy Anne Hathaway jako Penelopę, żonę Odyseusza, i Mię Goth w roli jednej z jej służących oraz Toma Hollanda jako Telemacha, syna władcy Itaki.

"Odyseja". Co wiemy o filmie?

"Odyseja" będzie adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

W roli głównej zobaczymy Matta Damona. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin i Samantha Morton.

Premiera "Odyseja" jest planowana na 17 lipca 2026 roku. Wytwórnia Universal zapowiada go jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". To pierwszy film w historii, który będzie w całości nakręcony kamerami IMAX. Zdjęcia realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacuje się na 250 milionów dolarów.