Nowe wieści w sprawie kultowego horroru. Fani czekali na to aż 12 lat

"Coś za mną chodzi": o czym opowiadał film?

Film "Coś za mną chodzi" ("It Follows") opowiada historię 19-letniej Jay Height (w tej roli Maika Monroe). Po przypadkowym spotkaniu z nieznajomym, Jay zaczynają prześladować przerażające wizje i tajemnicza, nieodłączna istota. Dziewczyna odkrywa, że jest celem nadprzyrodzonego bytu, który może przybrać postać dowolnej osoby - zarówno zupełnie obcej, jak i kogoś z jej najbliższego otoczenia. Z pomocą grupy przyjaciół, Jay stara się znaleźć sposób na przetrwanie oraz na powstrzymanie mrocznej siły, która nieustannie ją ściga. Atmosfera ciągłego zagrożenia i niepewności buduje napięcie, które trzyma widza w nieustannym napięciu.

Produkcja z 2014 roku okazała się ogromnym, choć niespodziewanym sukcesem. Zarobiła 23 miliony dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 2 mln.

"They Follow": prace na planie kontynuacji "Coś za mną chodzi" dobiegły końca. Co wiemy?

Fabuła kontynuacji hitu nadal jest trzymana w tajemnicy. Pewne jest jednak, że główną rolę znów odegra Maika Monroe, a całość wyreżyseruje twórca pierwszej odsłony - David Robert Mitchell.

"David jest genialny. Naprawdę genialny. [...] On nigdy nie stworzyłby kontynuacji, gdyby nie sądził, że przebije oryginał" - mówiła aktorka w jednym z wcześniejszych wywiadów.

W obsadzie "They Follow" znajdą się także m.in. Jackie Earle Haley, Naomi Ackie, Natalie Shinnick, Justine Lupe, Anna Mirodin, Melora Walters, Jayne Taini, Michael Gandolfini, Tom Pecinka, Ben Krieger oraz Jan Hoag.

Wstępnie premiera zaplanowana jest na 2027 rok.

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