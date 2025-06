Nowe wieści o uwielbianym filmie. Twórca zabrał głos w sprawie sequela

"Batman II": scenariusz już gotowy

W piątek wieczorem reżyser opublikował w serwisie X (dawniej Twitter) zdjęcie gotowego scenariusza drugiej części losów Batmana. "Wspólnik w zbrodni" - podpisał zdjęcie Reeves i oznaczył współscenarzystę drugiej części "Batmana" Mattsona Tomlina.

O sequelu mówi się już od lat, jednak po wielu opóźnieniach, wpis powinien uspokoić fanów “Batmana", którzy ostatnio dali wyraz swojemu niezadowoleniu w internecie.

Odpowiedział im James Gunn w wywiadzie dla Entertainment Weekly i nie gryzł się przy tym w język.

"(...) mamy dostać scenariusz w czerwcu. Mam nadzieję, że go dostaniemy. Mam dobre przeczucia," - mówił Gunn said. “Ludzie naprawdę muszą odpuścić Mattowi (...), dać mu napisać ten scenariusz w takim czasie, jaki potrzebuje. Tak się to odbywa. Nic nie jest wam winien, tylko dlatego, że lubicie jego film. Poza tym, lubicie go właśnie z powodu Matta, więc pozwólcie mu pracować".

Premiera "Batmana II" jest przewidziana na 1 października 2027 roku, pięć lat po premierze pierwszej cześci, która zarobiła prawie 800 mln dolarów.

"Batman": o czym opowiada film?

Dwa lata pod postacią Batmana (Robert Pattinson) i strach w sercach kryminalistów sprawiły, że Bruce Wayne ujrzał najmroczniejsze oblicze Gotham City. Mając u boku jedynie garstkę zaufanych sojuszników - w tym Alfreda Pennywortha (Andy Serkis) i porucznika Jamesa Gordona (Jeffrey Wright) - i występując przeciwko sitwie skorumpowanych urzędników oraz osobistości, samotny mściciel stał się w mniemaniu obywateli miasta jedynym obrońcą sprawiedliwości.

