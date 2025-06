Nowe projekty polskich twórców na prestiżowym festiwalu

"Central Stage": autorskie głosy w europejskim kinie

Inicjatywa "Central Stage" powstała we współpracy z narodowymi instytutami filmowymi ośmiu krajów Europy Środkowej (Austria, Czechy, Niemcy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia i Ukraina).

"Wprowadziliśmy nowy format, by wypełnić wyraźną lukę w środowisku filmowym Europy Środkowej. Początkujący twórcy otrzymują znaczące wsparcie, ale filmowcy na dojrzałym etapie kariery mają znacznie mniej możliwości na finansowanie, mimo że ich projekty są równie interesujące. Dzięki ścisłej współpracy z instytutami filmowymi z regionu udało nam się wyłonić twórców pracujących obecnie nad projektami, które rzeczywiście reprezentują już ugruntowane autorskie głosy rezonujące z publicznością" - mówi Hugo Rosák, szef Industry KVIFF.

Wybrane projekty, będące na różnych etapach rozwoju, produkcji lub postprodukcji, zostaną zaprezentowane w formie interaktywnych rozmów, poświęconych drodze zawodowej twórców oraz możliwościom koprodukcji między krajami uczestniczącymi. Projekty zakwalifikowane do Central Stage zyskają także dostęp do usług postprodukcyjnych dzięki partnerstwu z wiodącymi studiami UPP i Soundsquare. Będą mogły także ubiegać się o nagrodę Eurimages Co-Production Development Award.

W ramach tegorocznej edycji zaprezentowanych zostanie czternaście projektów z ośmiu krajów, które poszukują partnerów koprodukcyjnych, finansowania, sprzedaży, dystrybucji lub premiery festiwalowej. Wśród twórców znajdują się uznani filmowcy o silnej obecności festiwalowej, tacy jak Andreas Horvath, Nader Saeivar, Sonja Prosenc czy László Csuja. Do pierwszej edycji przeglądu Central Stage zakwalifikowały się także dwa polskie filmy.

Zdjęcie Piotr Adamski / Baranowski

Jagoda Szelc i Piotr Adamski w Karlowych Warach

Jagoda Szelc , autorka głośnych filmów "Wieża. Jasny dzień" i "Monument" , chciałaby powrócić na duży ekran dramatem "Łakome", na podstawie głośnej powieści pod tym samym tytułem autorstwa Małgorzaty Lebdy. Z kolei artysta wizualny i reżyser Piotr Adamski (twórca "Eastern" i "Ukrytej sieci" ) przedstawi projekt "Starska", inspirowany życiem zmarłej matki reżysera, zmagającej się z chorobą afektywną dwubiegunową.

"Mój film jest adaptacją książki Małgorzaty Lebdy, która zainspirowała mnie do stworzenia opowieści o ciałach i ich naturalnym uwikłaniu. Pragnęłam przeciwstawić się pruderyjnym przedstawieniom kobiecej cielesności i natury, ukazując je w ich surowej, nieromantycznej formie. Film opowiada o narodzinach, śmierci i przemianie - bez biologicznych hierarchii, ukazując życie we wszystkich jego przejawach" - mówi Jagoda Szelc.

"'Starska' jest inspirowana moją zmarłą matką. Ten scenariusz jest niezwykle osobisty; nosiłem go w sobie od chwili jej odejścia. W fazie manii moja mama była charyzmatyczną siłą - nie sposób było za nią nie podążać. W depresji stawała się cieniem tamtej osoby - nieosiągalnym, nie do uratowania. Dziś mam wrażenie, że miałem dwie matki, a ta odziedziczona dwubiegunowość często staje się dla mnie impulsem twórczym. Wierzę, że zgłębianie tego, co najbardziej osobiste - nawet jeśli bywa skrajne - może zrodzić coś głęboko uniwersalnego, dzieło, które potwierdza siłę ludzkiego porozumienia" - zdradza Piotr Adamski.

Producentkami projektu Adamskiego są Anna Gawlita i Marta Szymanowska, filmu Jagody Szelc - Joanna Szymańska. W "Łakomych" główne role zagrają Małgorzata Trofimiuk, Izabela Dudziak i Cezary Żak, autorem zdjęć będzie Przemysław Brynkiewicz.

Projekty 2025 - Central Stage

"The Lime Works" (Austria) - reż., scen., prod. Andreas Horvath (w głównej roli Patrycja Płanik)

"Masaryk: The Coup" (Czechy, Polska, Słowacja) - reż. Julius Ševčík; scen. Ševčík, Petr Kolečko

"Around the Fire" (Czechy, Holandia, Słowacja) - reż., scen. Michal Hogenauer

"First Dates" (Czechy, Bułgaria, Polska) - reż., scen. Šimon Holý

"Hijamat" (Niemcy, Turcja) - reż., scen. Nader Saeivar (we współpracy z Jafarem Panahim)

"Some Good News" (Węgry, Rumunia) - reż. László Csuja

"Democracy Work in Progress" (Węgry, Czechy, Niemcy) - reż., scen. Mihály Schwechtje

"Starska" (Polska) - reż., scen. Piotr Adamski

"Voracious / Łakome" (Polska) - reż., scen. Jagoda Szelc (na podstawie powieści Małgorzaty Lebdy)

"Láska" (Słowacja, Czechy, Chorwacja) - reż. Marko Škop

"Purgatory" (Słowenia, Austria) - reż. Žiga Virc

"The Happiest Day" (Słowenia, Norwegia, Włochy) - reż., scen. Sonja Prosenc

"Vacuum" (Ukraina) - reż., scen. Yelizaveta Smith

"Making-of" (Ukraina, Czechy, Słowacja) - reż., scen. Ivan Tymchenko