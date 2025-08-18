Nowe nazwisko w filmowej adaptacji "Lalki". Ujawniono, kogo zagra

Trwają prace na planie kolejnej adaptacji powieści Bolesława Prusa. Reżyserią "Lalki" zajmuje się Maciej Kawalski, który w 2022 roku zachwycił publiczność filmem "Niebezpieczni dżentelmeni", niecodzienną komedią kryminalną z gwiazdorską obsadą.

Wiadomo już, że w najnowszym projekcie w rolę Izabeli Łęckiej wcieli się Kamila Urzędowska, a Stanisława Wokulskiego zagra Marcin Dorociński. Niedawno ogromne poruszenie wywołało ogłoszenie wielkiego powrotu Marka Kondrata na ekrany, który podjął się roli Ignacego Rzeckiego. Do obsady dołączyły także: Maja Komorowska, Agata Kulesza, Maria Dębska, Karolina Gruszka i Andrzej Seweryn.

"Lalka": Mateusz Damięcki w kinowej ekranizacji

Z najnowszych doniesień Filmwebu dowiadujemy się, że w nowej "Lalce" zobaczymy także Mateusza Damięckiego. Znany aktor wcieli się w postać Kazimierza Starskiego, kuzyna Izabeli Łęckiej.

"Może i bezczelny, próżny, pewny siebie i interesowny... ale za to najprzystojniejszy ze wszystkich! I jak tu się w nim nie zakochać?" - mówi Damięcki cytowany przez Filmweb.

Prace na planie "Lalki" rozpoczęły się 22 lipca. Przygotowania do filmu trwały prawie 2 lata. Zdjęcia potrwają 5 miesięcy i zakończą się w grudniu tego roku. Datę premiery poznamy wkrótce.