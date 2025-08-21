"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": co wiemy o nowym filmie?

Zdjęcia do "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ("Spider-Mana: Brand New Day") rozpoczęły się 1 sierpnia 2025 roku w Glasgow w Szkocji. Za kamera stanął Destin Daniel Cretton, który współpracował z Marvelem wcześniej za sprawą "Shang-Chiego i legendy dziesięciu pierścieni" z 2021 roku.

Oprócz Toma Hollanda, Zendaya i Jacob Batalon powrócą jako Michelle "MJ" Jones-Watson, ukochana bohatera, i Ned Leeds, jego najlepszy przyjaciel i "człowiek w krześle". Jon Bernthal, który zagrał Franka Castle’a/Punishera w serialowych produkcjach Marvela, po raz pierwszy wcieli się w tę rolę na dużym ekranie. Z kolei Sadie Sink (serial "Stranger Things") i Liza Colón-Zayas (serial "The Bear") zagrają zupełnie nowe postaci.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że w filmie wystąpią dwaj inni aktorzy znani z poprzednich filmów Marvela. Pierwszym z nich jest Mark Ruffalo, który ponownie zagra Bruce’a Bannera/Hulka. Drugim jest Michael Mando (serial "Zadzwoń do Saula"), który w "Spider-Man: Homecoming" zagrał małą rolę gangstera Mac Gargana. W "Brand New Day" zobaczymy go jako znane z komiksów alter ego przestępcy – Scorpiona. Nie podano, czy będzie on głównym antagonistą widowiska.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": kto dołączył do obsady?

Jak donosi portal Variety, do obsady filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" dołączył gwiazdor "Rozdzielenia" - Tramell Tillman. Szczegóły co do jego roli są obecnie trzymane w tajemnicy. Za swoją rolę w hicie Apple TV+ został wyróżniony nominacją do Emmy. Ostatnio widzowie mieli okazję go zobaczyć w "Mission: Impossible - The Final Reckoning".

Według Daniela Ritchmana, Florence Pugh ma powrócić do roli Jeleny Belovej w nadchodzącym filmie. Na ten moment jest to jedynie plotka, ponieważ ani Sony Pictures, ani Marvel Studios tego nie potwierdziły.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": kiedy premiera?

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" wejdzie do kin 31 lipca 2026 roku. Film otworzy szóstą fazę Kinowego Uniwersum Marvela. W jej skład wejdą także dwie części "Avengers" - "Doomsday" i "Secret Wars".