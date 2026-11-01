W ostatnich latach Bruce Willis musiał wycofać się z branży filmowej z powodów zdrowotnych. W 2022 roku rodzina poinformowała o diagnozie afazji, a rok później ujawniono, że aktor zmaga się z otępieniem czołowo-skroniowym. Choć jego stan nie pozwala mu już występować, medialne doniesienia o jego stanie zdrowia wciąż interesują wielbicieli jego ekranowych wcieleń.

Nowe nagranie z udziałem Bruce'a Willisa. Jak teraz wygląda?

Niekwestionowana legenda kina akcji stale może liczyć na wsparcie i opiekę najbliższych. Rodzina stara się zachować pozytywne nastawienie i co jakiś czas dzieli się z internautami chwilami z codziennego życia. Tym razem do sieci trafiło nagranie, które wywołało duże poruszenie wśród fanów.

Na Instagramie córki aktora, Scout Willis, pojawiło się rozczulające nagranie, na którym trzyma tatę za rękę.

"Niektóre momenty znaczą więcej niż słowa mogą przekazać" - czytamy w opisie.

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Na opublikowanym wideo aktor ma na głowie ciepłą, wełnianą czapkę i ze spokojem w oczach spogląda przed siebie. W komentarzach niemal od razu pojawiły się głosy wsparcia i wdzięczność z faktu, że znów mogą zobaczyć gwiazdę kina:

"Tęsknimy za tobą", "Jeden z najlepszych", "Dziękuję, że się tym z nami dzielisz", "Dużo siły dla was wszystkich", "Przykro się na to patrzy, legenda taka bezsilna".

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