Nowe nagranie z udziałem Bruce'a Willisa. "Przykro się na to patrzy"

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Córka Bruce'a Willisa podzieliła się z internautami poruszającym nagraniem z udziałem aktora. Jak obecnie wygląda legenda kina?

Bruce Willis w filmie Szklana pułapka 5, ubrany w kraciastą koszulę i biały podkoszulek.
Bruce Willis w filmie "Szklana pułapka 5"20th Century Fox Licensing/Merchandising / Everett Collection/EAEast News

W ostatnich latach Bruce Willis musiał wycofać się z branży filmowej z powodów zdrowotnych. W 2022 roku rodzina poinformowała o diagnozie afazji, a rok później ujawniono, że aktor zmaga się z otępieniem czołowo-skroniowym. Choć jego stan nie pozwala mu już występować, medialne doniesienia o jego stanie zdrowia wciąż interesują wielbicieli jego ekranowych wcieleń.

Nowe nagranie z udziałem Bruce'a Willisa. Jak teraz wygląda?

Niekwestionowana legenda kina akcji stale może liczyć na wsparcie i opiekę najbliższych. Rodzina stara się zachować pozytywne nastawienie i co jakiś czas dzieli się z internautami chwilami z codziennego życia. Tym razem do sieci trafiło nagranie, które wywołało duże poruszenie wśród fanów.

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Na Instagramie córki aktora, Scout Willis, pojawiło się rozczulające nagranie, na którym trzyma tatę za rękę.

"Niektóre momenty znaczą więcej niż słowa mogą przekazać" - czytamy w opisie.

Na opublikowanym wideo aktor ma na głowie ciepłą, wełnianą czapkę i ze spokojem w oczach spogląda przed siebie. W komentarzach niemal od razu pojawiły się głosy wsparcia i wdzięczność z faktu, że znów mogą zobaczyć gwiazdę kina:

"Tęsknimy za tobą", "Jeden z najlepszych", "Dziękuję, że się tym z nami dzielisz", "Dużo siły dla was wszystkich", "Przykro się na to patrzy, legenda taka bezsilna".

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