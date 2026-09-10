Nowe informacje w sprawie Witolda Płóciennika. Wiadomo, co miał przy sobie w chwili śmierci

W trakcie poszukiwań operatora pojawiła się informacja o odnalezieniu telefonu, który mógł należeć do zaginionego. Był to niebieski iPhone z rozbitą szybką. Opis pokrywał się z urządzeniem, które miał przy sobie Płóciennik. Znaleziono je 22 kilometry od miejsca ostatniego logowania telefonu przez operatora. Jak się okazuje, był to fałszywy trop.

Dziennik "Fakt" podał, powołując się na rzeczniczkę Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim Mariolę Wojciechowskią-Grześkowiak, że "w czasie ujawnienia zwłok Witold P. telefon miał przy sobie, a plecak na sobie". Z kolei osoba znająca szczegóły poszukiwań zaznaczyła, że na terenie, na którym znaleziono ciało, są ogromne problemy z zasięgiem. Oznacza to, że mimo posiadania urządzenia operator mógł nie mieć możliwości wezwania pomocy. "Tam właściwie tego zasięgu nie ma, co powoduje, że wykonanie połączenia telefonicznego jest praktycznie niemożliwe. Trzeba chodzić wkoło i próbować złapać zasięg, aby móc chociaż wysłać wiadomość, która i tak przychodzi z dużym opóźnieniem" - mówi rozmówca "Faktu".

Najważniejsze filmy i seriale Witolda Płóciennika

Witold Płóciennik był cenionym polskim operatorem filmowym i członkiem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC). Za swoją pracę został wyróżniony nagrodą za najlepsze zdjęcia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za "Ikara. Legendę Mietka Kosza". Otrzymał także Złotą Żabą w Konkursie Filmów Polskich na Festiwalu Energa Camerimage za "Zieję". Pracował przy głośnych polskich produkcjach, takich jak "Cała zima bez ognia", "Wymyk", "Jak pies z kotem", "Mistrz", "Święto ognia" czy "Przepiękne!". Był także autorem zdjęć do seriali "Ultraviolet", "Kruk", "Stulecie Winnych", "Klangor", "Ołowiane dzieci", "Idź przodem, bracie" i "Minuta ciszy".

Płóciennika ostatni raz widziano 29 sierpnia. 31 sierpnia nie stawił się na planie zdjęciowym serialu Netfliksa. Akcja poszukiwawcza trwała przez kilka dni. 3 września poinformowano o odnalezieniu ciała operatora. Miał 56 lat.

Przyczyna śmierci Witolda Płóciennika

Z komunikatu rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim z 3 września 2026 roku dowiedzieliśmy się, że data zgonu operatora "może odpowiadać dacie jego zaginięcia". Jako bezpośrednią przyczynę śmierci wskazano niewydolność oddechowo-krążeniową. Badania "nie dostarczyły podejrzeń na karygodne i mechaniczne działanie osób trzecich". Nie wskazały także, że operator odebrał sobie życie.

Poinformowano, że w trakcie sekcji "pobrano wycinki tkankowe, które zostaną przesłane do badań mikroskopowych". "Dopiero po uzyskaniu wyników tych badań będzie możliwe bardziej precyzyjne ustalenie przez powołanego biegłego przyczyn zgonu" - czytamy w komunikacie. Zaznaczono, że śledztwo w sprawie śmierci operatora jest kontynuowane. "Prokurator podejmie dalsze decyzje procesowe po uzyskaniu pełnej, pisemnej opinii biegłego z dziedziny medycyny sądowej".