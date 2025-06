Nowe informacje o filmowym "Street Fighterze". Czeka nas niemała katastrofa?

W obsadzie filmu są także Andrew Koji i Noah Centineo, którzy zagrają Ryu i Kena, dwóch głównych bohaterów serii gier "Street Fighter", najlepszych przyjaciół i największych rywali. Callina Liang otrzymała rolę Chun-Li, oficer Interpolu chcącą pomścić śmierć swojego ojca.

W głównego antagonistę, szalonego M. Bisona, wcieli się Walton Goggins, gwiazda ostatniego sezonu "Białego Lotosu". Jego pomagierów, boksera Balroga i zamaskowanego zabójcę Vegę, mają zagrać raper 50 Cent i piosenkarz country Orville Peck. Wrestler Roman Reigns otrzymał rolę demonicznego wojownika Akumy. Natomiast Jason Momoa miałby się wcielić według nieoficjalnych informacji w Blankę, rażącą prądem bestię z amazońskiej dżungli.

Obsadę zamyka komik Eric Andre, który według scoopera Jeffa Sneidera otrzymał rolę konferansjera turnieju sztuk walki. Przemawia za tym osoba reżysera. Razem z Sakuraią zrealizował w 2020 roku komedię "Pranksterzy w trasie".

"Street Fighter". Zdjęcia w sierpniu, a scenariusz wciąż niegotowy?

Jak podaje blog "World of Reel", zdjęcia do "Street Fightera" mają rozpocząć się już w sierpniu 2025 roku. Jednak prace nad scenariuszem wciąż trwają, a Sony Pictures zrezygnowała niedawno z jego dystrybucji. Nie napawa to optymizmem, a jednocześnie wspaniale wpisuje się w tradycję adaptacji gier z uniwersum "Ulicznego wojownika".

"Street Fighter": Filmowa historia popularnych gier

"Street Fighter" to zapoczątkowana w 1987 roku seria bijatyk, która przez niemal 40 lat zyskała miliony fanów na całym świecie. Za niesamowitą popularność marki odpowiada jej druga część, pierwotnie wydana w 1991 roku.

Stała się ona podstawą do pierwszej filmowej adaptacji z 1994 roku. W rolach głównych wystąpili Jean-Claude Van Damme i Raul Julia. Film okazał się kinowym koszmarkiem, przede wszystkim z powodu problemów w czasie produkcji. Krytycy docenili jednak rolę Julii, który zmarł kilka tygodni przed premierą.

W 2009 roku Andrzej Bartkowiak zrealizował film "Street Fighter: Legenda Chun-Li" z Kristin Kreuk, Nealem McDonoughem i Robinem Shou w rolach głównych. Fani i recenzenci zgodnie uznali dzieło za nieudane.