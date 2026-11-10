Nowe "Igrzyska śmierci" także z polskim dubbingiem! Kogo usłyszymy?

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" również z polskim dubbingiem

Nowa część kultowej serii "Igrzyska śmierci" trafi na ekrany kin także z polskim dubbingiem. To pierwszy film w historii popularnego cyklu przygotowany w takiej wersji.

Autorem dialogów w polskiej wersji językowej filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", otwiera się w nowym oknie jest Bartek Fukiet.

"Uważam, że właśnie takie tytuły - zrealizowane z wizualnym rozmachem blockbustery - świetnie sprawdzają się w wersji dubbingowej, szczególnie na wielkoformatowych ekranach premium, gdzie napisy czyta się odrobinę trudniej. A większy wybór wersji to szansa na więcej widzów w kinach. To znak czasów i wyjście naprzeciw potrzebom widowni" - mówi tłumacz.

Fukiet przyznaje, że bardzo lubi cykl powieściowy Suzanne Collins.

"Mam zasadę: z poczucia szacunku dla fanów każdego uniwersum, do którego "udaję się" jako tłumacz albo twórca dubbingu, staram się poznać je jak najlepiej, zrozumieć bohaterów, specyfikę świata, nazewnictwo. W przypadku adaptacji literatury, gier albo komiksów, a pracowałem już przy bardzo wielu, zawsze sięgam po materiał źródłowy, żeby wczuć się w dany świat" - wyjaśnia.

Kogo usłyszymy w polskiej wersji językowej?

W polskiej wersji językowej usłyszymy m.in. głosy Ignacego Lissa (Haymitch Abernathy), Mary Pawłowskiej (Lenore Dove Baird), Stanisława Biczysko (Coriolanus Snow), Piotra Polaka (Plutarch Heavensbee) i Dominiki Kachlik (Maysilee Donner).

Za reżyserię odpowiada doświadczona realizatorka Joanna Węgrzynowska ("Minecraft", "Barbie", "Coco").

Zobaczcie zwiastun filmu w polskiej wersji językowej:

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Fabuła filmu

Na długo przed wydarzeniami znanymi z "Igrzysk śmierci" młody Haymitch Abernathy zostaje wylosowany do udziału w najbardziej brutalnej edycji Głodowych Igrzysk w historii. Oderwany od rodziny, przyjaciół i ukochanej, trafia na arenę, gdzie każdy dzień może być jego ostatnim. Aby przetrwać, będzie musiał zmierzyć się nie tylko z przeciwnikami, ale także z systemem, który od lat odbiera ludziom nadzieję. W świecie, w którym zwycięzca może być tylko jeden, Haymitch odkrywa, że czasem największa siła to mieć o co walczyć.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" w kinach od 20 listopada. Dystrybutorem tytułu jest Forum Film.