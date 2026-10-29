Nowe "Igrzyska śmierci" w kinach od 20 listopada!

Miłośnicy twórczości Suzanne Collins, prędko rezerwujcie miejsca i przygotujcie się na wielki powrót do uniwersum "Igrzysk śmierci"! "Wschód słońca w dniu dożynek" to wyczekiwany prequel słynnej serii, który skupia się na młodości Haymitcha Abernathy'ego (Joseph Zada), w którego w oryginalnej trylogii wcielał się Woody Harrelson.

Akcja przenosi nas do Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, w którym na arenę podczas Głodowych Igrzysk zostanie wysłanych aż dwukrotnie więcej trybutów. Jednym z nich jest wspomniany szesnastoletni buntownik z Dwunastego Dystryktu, który zmuszony jest zostawić w domu rodzinnym swoją wielką miłość i poszukać sojuszników, którzy pomogą mu przetrwać w tej śmiertelnie niebezpiecznej grze.

Dzieło Francisa Lawrence'a to najdłuższa i zarazem najbardziej gwiazdorska odsłona uwielbianej sagi. W filmie, który w sam weekend otwarcia może zarobić nawet 100 milionów dolarów, występują m.in. Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Elle Fanning czy Kieran Culkin.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek": jak sprawdził się Joseph Zada?

I tak wysokie oczekiwania przed premierą jeszcze bardziej podsyciła Elizabeth Banks, amerykańska aktorka, która przez lata odgrywała postać ekscentrycznej asystentki trybutów Effie Trinket. W rozmowie z dziennikarzem Variety artystka wyznała, że jest zachwycona najnowszą odsłoną "Igrzysk śmierci".

"Widziałam już film, jest absolutnie niesamowity" - powiedziała. Szczególne słowa uznania skierowała w stronę Josepha Zady, który wcielił się w młodego Haymitcha.

"Joseph jest idealnym Woodym Harrelsonem. Jest fantastyczny. Nie mogę się doczekać, kiedy ludzie to zobaczą" - dodała aktorka.

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Zapowiadany świetny występ Josepha Zady to nie jedyna dobra wiadomość dla fanów serii. Jak donoszą zagraniczne media, swoje cameo zaliczą także Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson i Woody Harrelson, czyli filmowi Katniss Everdeen, Peeta Mellark i Haymitch Abernathy.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" wejdzie do polskich kin 20 listopada.