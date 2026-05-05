Nowa zapowiedź wyczekiwanego filmu. Uwielbiany bohater wraca już w maju

"Mandalorian i Grogu": nowa historia z uwielbianymi bohaterami

Uwielbiany przez tysiące widzów serial Disney+ "The Mandalorian" śledził losy Din Djarina i małego Grogu. Historia będzie kontynuacją wydarzeń znanych z serialu "Mandalorianin", który z kolei rozgrywa się kilka lat po "Powrocie Jedi". W roli Djarina ponownie zobaczymy Pedro Pascala ("The Last of Us").

W filmie powrócą także postacie i historie znane z poprzednich trzech sezonów "Mandalorianina", w tym Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) oraz była Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson). W filmie w jednej z ról pojawi się także legenda kina - Sigourney Weaver, a głosu postaci Rotty the Hutta, syna Jabby, użyczy Jeremy Allen White.

"Mandalorian i Grogu": nowa zapowiedź wyczekiwanego filmu

Z okazji 4 maja, czyli Międzynarodowego Dnia Gwiezdnych Wojen, w sieci udostępniono nową zapowiedź wyczekiwanej produkcji.

"Chcemy przedstawić tych bohaterów nowej widowni" - mówił kilka dni temu Pedro Pascal, zapytany o to, czy przed seansem trzeba zapoznać się w trzema sezonami serialu. "A dla tych, którzy byli z nami od początku [tu wskazał na zgromadzony tłum], chcieliśmy ewoluować tę relację. To nie jest już opowieść o Mandalorianinie, który ratuje Grogu. Grogu dorósł. Jest kompanem Mandalorianina. Uczy go Luke Skywalker. Idzie na swoje, a teraz odkrywa też i korzysta ze swoich zdolności".

"Mandalorian i Grogu": kiedy premiera?

Film zadebiutuje w kinach 22 maja.

Zobacz też: Brawurowa komedia Netfliksa w gwiazdorskiej obsadzie. Przewrotna fabuła plusem produkcji