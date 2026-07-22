Nowa zapowiedź hitu wbija w fotel. Szykujcie się na epicką walkę

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": finałowy zwiastun. Epickie walki i akcja zapierająca dech

Kilka dni przed premierą filmu twórcy zamieścili w sieci finałowy zwiastun. W centrum znajduje się grany przez Toma Hollanda Peter Parker, który opowiada o swojej drodze do miejsca, w którym obecnie się znajduje.

W zapowiedzi pojawia się również MJ, dawna miłość bohatera, grana przez Zendayę, huśtająca się u boku Spider-Mana, a także nowe sceny walk między człowiekiem-pająkiem a Hulkiem (Mark Ruffalo). Finałowy zwiastun można obejrzeć tutaj.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": co wiemy o nowym filmie?

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" to czwarta część cyklu należącego do Kinowego Uniwersum Marvela. W roli głównej zobaczymy ponownie Toma Hollanda. To będzie jego siódmy występ w roli pajęczego superbohatera.

Akcja "Całkiem nowego dnia" rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach z "Bez drogi do domu". Za sprawą zaklęcia Stephena Strange'a cały świat zapomniał o istnieniu Petera Parkera. Ten poświęca się walce z nowojorską przestępczością. Gdy pojawia się nowe niebezpieczeństwo, bohater musi mierzyć się także z niepokojącymi zmianami dotyczącymi jego mocy.

Obok Hollanda zobaczymy także inne postaci znane z Kinowego Uniwersum Marvela - Marka Ruffalo jako Bruce'a Bannera/Hulka i Jona Bernthala jako Franka Castle'a/Punishera. Za kamerą stanął Destin Daniel Cretton ("Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni").

W nadchodzącej odsłonie hitu zadebiutuje m.in. Sadie Sink, jednak grana przez nią postać nadal owiana jest tajemnicą. Gwiazda "Stranger Things" ujawniła niedawno w wywiadzie, jak przebiegała jej współpraca z Hollandem.

"To było interesujące doświadczenie - wkroczyć w tę przestrzeń i czuć się w pewnym sensie outsiderką, ale on okazał się niezwykle gościnny, podobnie jak cała ekipa. Był po prostu bardzo zrelaksowany i otwarty, dzięki czemu czułam się bardzo swobodnie" - powiedziała w wywiadzie dla magazynu "Nylon".

Film pojawi się w kinach już 31 lipca 2026 roku.

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