"Zaplątani": nadchodzi live-action uwielbianej animacji

W 2010 roku Disney wprowadził do kin "Zaplątanych" - pierwszy w całości wygenerowany komputerowo animowany musical, opowiadający historię Roszpunki, która za wszelką cenę pragnie opuścić wieżę, w której ukryła ją przyszywana matka, Gertruda.

Film odniósł gigantyczny sukces i zapisał się w historii jako jedna z najbardziej lubianych i cenionych przez krytyków animacja legendarnego studia. Disney, który skupił się w ostatnich latach na tworzeniu aktorskich wersji swoich najbardziej znanych bajek, ogłosił, że "Zaplątani" również doczekają się swojej odsłony live-action.

Do roli Roszpunki zaangażowana została 22-letnia australijska aktorka Teagan Croft, a we Flynna Rajtara wcieli się 25-letni Amerykanin Milo Manheim. Niedawno ogłoszono również, że do obsady filmu dołączają Kathryn Hahn ("To zawsze Agatha) i Diego Luna ("Andor").

Reżyserem aktorskich "Zaplątanych" jest twórca "Króla rozrywki" Michael Gracey, a za scenariusz odpowiedzialni są Jennifer Kaytin Robinson i Michael Montemayor.

"Zaplątani": kadry zza kulis planu zdjęciowego

Zdjęcia do nowych "Zaplątanych" trwają w Hiszpanii od czerwca, ale dopiero teraz mamy okazję z bliska przyjrzeć się pracom nad remake'iem kultowej animacji. W sieci pojawiły się bowiem zdjęcia z planu, na których możemy dostrzec filmowych Roszpunkę i Flynna.

Na jednym z nich widzimy Teagan Croft z burzą bujnych loków, charakterystycznych dla granej przez nią bohaterki. Aktorka ma na sobie fioletowy kostium, w którym widzimy Roszpunkę przez większość czasu ekranowego.

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Znacznie lepiej w kadrze uchwycony został Milo Manheim, który zdaniem wielu fanów wygląda niemal identycznie, jak jego animowany bohater.

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Aktorska wersja "Zaplątanych" trafi do kin w 2028 roku.