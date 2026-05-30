Nowa wersja kultowego filmu. Powróci jako serial

"Ptaki": Nowa wersja po latach

Ostatnio informowaliśmy, że po latach zobaczmy nową wersję kultowego "Harry'ego Angela". Teraz okazuje się, że kolejny z filmowych klasyków już niebawem powróci w formie limitowanego serialu. Sześćdziesiąt trzy lata po premierze remake'u doczekają się "Ptaki" Alfreda Hitchcocka, jeden z najbardziej rozpoznawalnych horrorów w historii kina.

W główną rolę w powstającej produkcji wcieli się gwiazda "Sukcesji", laureatka nagrody Emmy Sarah Snook. Scenariusz napisał Tom Spezialy ("Pozostawieni", "Strażnicy").

Limitowana seria "Ptaków" jest opisywana jako poruszająca, współczesna interpretacja klasycznego filmu Hitchcocka, którego akcja rozgrywa się w rodzinnym stanie Spezialy'ego, na Alasce, z tajemnicą morderstwa w centrum i nowymi postaciami, na czele z graną przez Snook Myrą Massey.

"Ptaki": Fabuła serialu

Zainspirowany filmem i opowiadaniem Daphne du Maurier serial "Ptaki" opowie o sędzinie, która wraca do swojego odizolowanego rodzinnego miasteczka na Alasce na rutynowe przesłuchanie w sprawie domniemanego zgonu, spodziewając się prostej sprawy. Zamiast tego znajduje ciało swojej przyjaciółki z dzieciństwa. Kiedy Myra jest zmuszona wyjść poza rolę sędziny, aby rozwikłać zagadkę, sama natura staje się wroga, z falą ataków ptaków. Teraz Myra nie tylko próbuje zamknąć sprawę, ale walczy o przetrwanie w miejscu, gdzie śmierć czai się zarówno w cieniu, jak i na niebie.

Oprócz czasu i miejsca, serial zmienia również podejście do głównej bohaterki - od Melanie Daniels (Tippi Hedren), damy w opałach, którą w filmie Hitchocka trzeba ratować, po Myrę Massey, zmuszoną liczyć na siebie, ponieważ nikt nie przychodzi jej z pomocą.