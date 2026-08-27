Nowa wersja dzieła Andrzeja Wajdy. To będzie zupełnie inny film?

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

"Zemsta" Andrzeja Wajdy - opatrzona komentarzem przygotowanym przez Artura Andrusa - otworzy czwartą edycję Festiwalu Korelacje. Wydarzenie, podczas którego prezentuje się filmy w unikalnej formie - z autorskimi narracjami - rozpocznie się 26 listopada we Wrocławiu.

Roman Polański w historycznym stroju całuje rękę Katarzyny Figury w filmie 'Zemsta', eleganckie wnętrze.
Roman Polański i Katarzyna Figura w filmie Andrzeja Wajdy "Zemsta" / materiały Festiwalu Korelacjemateriały prasowe

Festiwal Korelacje: "Zemsta" Andrzeja Wajdy na otwarcie

26 listopada we Wrocławiu rozpocznie się czwarta edycja Festiwalu Korelacje, który prezentuje filmy z autorskimi narracjami. Filmem otwarcia będzie "Zemsta" w reżyserii Andrzeja Wajdy, opatrzona komentarzem przygotowanym przez Artura Andrusa -dziennikarza, autora tekstów piosenek, artystę estradowego i konferansjera.

Gala będzie transmitowana do 10 kin w całej Polsce. Tegoroczna edycja festiwalu, która odbędzie się w Centrum Kultury Nowy Pafawag, potrwa do 29 listopada.

Filmy z autorskimi narracjami, na czele z "Wilczycą" Marka Piestraka, która powróciła na duży ekran dzięki interpretacji Doroty Masłowskiej, były już prezentowane w różnych kinach w całej Polsce. Na czym to polega? Głosy narratorów wplecione są pomiędzy oryginalne dialogi. To rodzaj subiektywnego oprowadzania po filmie, interpretowania go w swobodny, często emocjonalny sposób, dzięki czemu wszyscy - także osoby z ograniczeniami wzroku czy słuchu - oglądają film oczami narratora.

Tym razem festiwalowa publiczność zobaczy i wysłucha "Zemsty" Andrzeja Wajdy w nowej wersji. Ekranizacja komedii Aleksandra Fredry z niezapomnianymi kreacjami aktorskimi Janusza Gajosa, Andrzeja Seweryna, Katarzyny Figury, Romana Polańskiego, Daniela Olbrychskiego, Agaty Buzek i Rafała Królikowskiego, już od ponad 20 lat zachwyca widzów. Pokaz filmu wpisuje się w obchodzoną w tym roku 100. rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy.

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Anna Kempys
Anna Kempys

Dlaczego Artur Andrus wybrał "Zemstę"? Będziecie zaskoczeni

Dla Artura Andrusa nie jest to pierwsze zetknięcie się z Festiwalem Korelacje. Ma już na swoim koncie narrację do filmu "Chudy i inni" w reżyserii Henryka Kluby, który został zaprezentowany podczas festiwalu w 2024 roku.

O tym, w jaki sposób odczyta na nowo "Zemstę" i jej bohaterów, jakie odkryje niuanse i zaskakujące skojarzenia, widzowie przekonają się 26 listopada.

Dlaczego Artur Andrus wybrał akurat "Zemstę"?

Wybrałem "Zemstę", bo napisał ją, na podstawie dokumentu znalezionego na zamku w Odrzykoniu mój krajan - urodzony w Surochowie koło Jarosławia. Miejsce urodzenia Fredry od miejsca mojego urodzenia dzieli 101 kilometrów. A postanowiłem, że poszukam jakiegoś filmu do 150 km. Z Soliny, w której się wychowywałem, do zamku Odrzykoń przez Brzozów jest 80 km. Dlatego jest mi tak blisko do "Zemsty". A poważnie... A po co poważnie?
mówi Artur Andrus

Festiwal Korelacje: unikalne połączenie świata kina oraz literatury

Festiwal Korelacje prezentuje klasykę polskiej kinematografii w nowej formule - fabułom towarzyszy autorska narracja tworzona przez zaproszonych do projektu mistrzów i mistrzynie słowa. Festiwal jest wydarzeniem w pełni dostępnym. Narracje w filmach prezentowane są w formie nagrań głosowych oraz napisów SDH (dla niesłyszących). Dodatkowo na polski język migowy (PJM) tłumaczone są spotkania po seansach.

"Korelacje to nieoczywiste i unikalne połączenie świata kina oraz literatury. Narracje wyrastają z zasad audiodeskrypcji, zawsze są napisy rozszerzone. (...) Każda narracja prezentuje inny gatunek literacki - tak, jak z różnych gatunków wywodzą się sami narratorzy czy wybrane przez nich filmy. (...) W poprzedniej edycji publiczność liczyła ponad 2000 osób - różnych i z różnymi potrzebami w zakresie dostępności. Formuła co roku utwierdza nas w przekonaniu, że najpełniej doświadcza się kultury wspólnie" - podkreśla Piotr Krzykwa, dyrektor Festiwalu Korelacje.

Podczas poprzednich edycji festiwalu zostały zaprezentowane m.in. filmy Marka Piestraka "Klątwa Doliny Węży" z narracją Łony i "Wilczyca" z narracją Doroty Masłowskiej, a także "Rejs" Marka Piwowskiego z narracją Matyldy Damięckiej, "Seksmisja" Juliusza Machulskiego z narracją Macieja Kurowickiego, "To tylko rock" Pawła Karpińskiego z narracją Doroty Masłowskiej czy "Dziecinne pytania" Janusza Zaorskiego z narracją Filipa Springera.

Tegoroczna edycja Festiwalu Korelacje odbędzie się w dniach 26-29 listopada w Centrum Kultury Nowy Pafawag we Wrocławiu.

"Ma to sens" [trailer]materiały prasowe
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