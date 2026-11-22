W roku 2000 Christian Bale stworzył jedną ze swoich najbardziej charakterystycznych ról. Wcielił się w Patricka Batemana w ekranizacji książki Breta Easton Ellisa - "American Psycho". Produkcja opowiadała o dwóch obliczach młodego bogacza, który za dnia jest zdolnym bankierem, a w nocy specjalizuje się w zabijaniu. Film, który przez lata zyskał miano kultowego, wyreżyserowała Mary Harron.

Kultowe "American Psycho" jednak nie doczeka się nowej wersji?

Jakiś czas temu informowaliśmy, że kultowa produkcja miała otrzymać nową wersję, odbiegającą od literackiego pierwowzoru. Tym razem za kamerą stanąć miał utalentowany Luca Guadagnino ("Tamte dni, tamte noce", "Challengers", "Queer"). Scenariusz z kolei napisał Scott Z. Burns.

Choć rozpoczęto już castingi do roli Patricka Batemana, podczas występu w podcaście "Crew Call" Guadagnino przekazał, że nie jest już związany z tym projektem.

"Scott Z. Burns napisał fantastyczny scenariusz. Niestety dla mnie, w tej chwili projekt ten nie dojdzie do skutku" - powiedział Guadagnino.

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