Animacja "Jak wytresować smoka" opowiada historię Czkawki, syna wodza wikingów, który niespodziewanie znajduje rannego smoka i postanawia się nim zaopiekować. W tej przyjaźni nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jego plemię od pokoleń tropi latające stworzenia i smok, którego znalazł jest najgroźniejszym przedstawicielem gatunku.

Dzieło studia DreamWorks podbiło światowe kina, zyskało sympatię widzów z całego świata i nic dziwnego, że doczekało się jeszcze dwóch kontynuacji, które rozwijały losy Czkawki i jego smoczego przyjaciela, Szczerbatka.

"Jak wytresować smoka": aktorska wersja. Co wiemy o drugiej części?

W 2025 roku zadebiutowała wersja aktorska filmu, w której głównego bohatera sportretował Mason Thames. 17-letni aktor miał okazję zagrać wcześniej już w kilku produkcjach m.in. "Czarnym telefonie", "Incoming" czy "Upiornych wakacjach". Film zarobił w kinach na całym świecie aż 636 milionów dolarów.

Jak wiemy, rozpoczęto już prace nad aktorską wersją drugiej części animacji. Dean DeBlois po raz kolejny odpowie za scenariusz i reżyserię. W obsadzie ponownie zobaczymy wspomnianego Masona Thamesa, Nico Parker, Gerarda Butlera, Cate Blanchett, Ólafura Darri Ólafssona, Juliana Dennisona, Gabriela Howella, Bronwyn James i Harry'ego Trevaldwyna.

W produkcji nie zabraknie także nowych twarzy. Zagraniczne media donoszą, że do projektu zaangażowano Phila Dunstera, gwiazdę serialu "Ted Lasso". Aktor wcieli się w postać Ereta, który w animacji został przedstawiony jako zarozumiały, przechwalający się i samozwańczy "najlepszy łowca smoków na świecie".

Premiera filmu "Jak wytresować smoka 2" planowana jest na 2027 rok.

