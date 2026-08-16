Nowa opowieść, nie sequel ani prequel. Ten film uratuje "Gwiezdne wojny"

"Star Wars: Starfighter": wszystko, co wiemy o nowym filmie

"Star Wars: Starfighter" to samodzielny film, który fabularnie nie jest połączony z bohaterami pozostałych produkcji przedstawiających sagę rodziny Skywalkerów.

Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów dotyczących fabuły, jednak ze szczątkowych informacji wynika, iż widzowie będą śledzić przygody pilota starającego się uchronić młodego chłopca przed niebezpieczeństwami galaktyki.





Akcja filmu będzie rozgrywać się pięć lat po wydarzeniach przedstawionych w "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" w nowym zakątu gwiezdnej galaktyki. Reżyseruje Shawn Levy, a w obsadzie Ryan Gosling, Mia Goth i Matt Smith oraz Flynn Gray, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings i Amy Adams. Scenariusz napisał Jonathan Tropper.

Podczas wydarzenia D23, podczas którego zostały zapowiedziane i zaprezentowane nowe produkcje Disneya, pokazano fragment filmu oraz ujawniono kilka szczegółów dotyczących fabuły.

"To wycofany z użytku G17". Najszybszy statek, jaki kiedykolwiek zbudowano" - cytuje kwestię z zaprezentowanej sceny serwis Deadline.

"Star Wars: Starfighter" zadebiutuje w kinach 28 maja 2027 roku.

"Star Wars: Starfighter": nowa opowieść, nie sequel, nie prequel

W jednym z wywiadów z serwisem Collider reżyser Shawn Levy stwierdził: "To zupełnie inny film - to nowa opowieść, nie sequel, nie prequel. To nowe postacie, nowa linia czasowa. Posiada motywy znane z poprzednich filmów, ale tak naprawdę chcemy dać fanom - kinowej publiczności - coś świeżego i nowego. Z duchem zabawy i wielkiej przygody podobnej do 'Nowej nadziei' w rewolucyjny sposób".

Zobacz też: Mają na koncie miliardy dolarów. Te filmy rozbiły bank w 2026 roku



