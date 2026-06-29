Zoey Deutch w ostatnich latach stała się jedną z najbardziej lubianych aktorek młodego Hollywood, szczególnie za sprawą ról w komediach romantycznych i filmów młodzieżowych. Obecnie można ją oglądać w nowości Netfliksa, "Wiadomości dla Isabelle", która z miejsca stała się numerem 1 na całym świecie.

Zoey Deutch: mało kto wie, że jest córką słynnej pary

Zoey Deutch urodziła się 10 listopada 1994 roku w Los Angeles. Jej rodzicami są Lea Thompson znana z roli Lorraine z "Powrotu do przyszłości" oraz reżyser Howard Deutch ("Dziewczyna mojego kumpla").

Choć w dzieciństwie uczęszczała na zajęcia z aktorstwa i improwizacji, jej rodzice znacznie mniej entuzjastycznie podeszli do pomysłu, gdy zaczęła myśleć o zostaniu profesjonalną aktorką.

"Jestem przekonana, że moja mama i tata woleliby dla mnie bardziej tradycyjną drogę: ukończenie szkoły średniej, studia, a dopiero później wejście w dorosłe życie" - przyznała w rozmowie z Collider. "Miałam w sobie mnóstwo energii i ogromną pasję. Ciągle ich prosiłam: 'Chcę chodzić na castingi. Chcę spróbować'. Mieli pełne prawo nie chcieć, żebym została dziecięcą aktorką. Wszyscy wiemy, że to bardzo ryzykowna droga" - wspominała.

Karierę rozpoczęła w telewizji, zdobywając rozpoznawalność dzięki rolom w serialach "Nie ma to jak statek" i "Ringer", jednak prawdziwy rozgłos przyniosło jej kino.

Szerokiej publiczności dała się poznać jako Rose Hathaway w filmie "Akademia wampirów" (2014), gdzie po raz pierwszy zagrała główną rolę. Kolejne lata umocniły jej pozycję w Hollywood dzięki występom w produkcjach takich jak "Każdy by chciał!!" Richarda Linklatera, "Zanim odejdę", a także komediach "Co ty wiesz o swoim dziadku?" i "Dlaczego on?".

Jedną z jej najpopularniejszych ról pozostaje Harper Moore w hicie Netfliksa "Swatamy swoich szefów" (2018), który uczynił z niej jedną z najjaśniejszych gwiazd współczesnych komedii romantycznych. Duże uznanie przyniosła jej również rola ekscentrycznej Madison w "Zombieland: Kulki w łeb", gdzie została doceniona za wybitny talent komediowy.

Krytycy chwalili ją także za bardziej dojrzałe kreacje w serialu "Wybory Paytona Hobarta", thrillerze "Skrytka", satyrze "Nie w porządku" oraz dramacie sądowym "Przysięgły nr 2" Clinta Eastwooda.

W ubiegłym roku widzowie mogli oglądać Zoey Deutch w hollywoodzkim debiucie Jana Komasy - "Rocznicy". Aktorka wcieliła się w Cynthię Taylor, jedną z córek głównych bohaterów. Krytycy zwracali uwagę, że z powodzeniem wykorzystała swoją ekranową charyzmę do stworzenia postaci balansującej między magnetyzmem a manipulacją, po raz kolejny potwierdzając swoją wszechstronność.

Deutch pojawiła się również w "Nowej fali", filmie Richarda Linklatera ukazującym kulisy powstawania przełomowego dzieła Jean-Luca Godarda - "Do utraty tchu". W produkcji wcieliła się w legendarną aktorkę Jean Seberg.

Zoey Deutch w filmie "Nowa fala" ARP Selection - Detour Filmprodu East News

Zoey Deutch w nowym hicie Netfliksa

Najnowszy film z udziałem Zoey Deutch, "Wiadomości dla Isabelle", opowiada historię Jill (Deutch), która po śmierci swojej siostry Isabelle zostawia jej wiadomości głosowe, próbując poradzić sobie z żałobą i samotnością. Nie wie jednak, że numer telefonu Isabelle został już przypisany komuś innemu - agentowi nieruchomości z Austin, Wesowi (Nick Robinson). Mężczyzna zaczyna otrzymywać niezwykle osobiste wiadomości, które stopniowo zmieniają jego życie.

"Wiadomości dla Isabelle" © 2026 Netflix, Inc. Netflix

"Zoey Deutch w roli Jill wypada niezwykle przekonująco. To ten typ bohaterki, którą chciałoby się poznać w prawdziwym życiu. Z kolei znany z filmu 'Love, Simon' Nick Robinson, który po kilku latach wraca do gatunku komedii romantycznych (i bardzo słusznie!), czaruje spojrzeniem. W niektórych ujęciach na jego twarz aż miękną kolana!" - czytamy w recenzji Justyny Miś w Interii.

Film znalazł się na pierwszym miejscu w filmowym rankingu aż w 70 krajach! Na punkcie tej historii zwariowali m.in. Amerykanie, Brytyjczycy, Hiszpanie, Francuzi i oczywiście Polacy.

Zoey Deutch wzięła potajemny ślub?

Zoey Deutch od 2021 roku związana jest z aktorem Jimmym Tatro, znanym między innymi z serialu "American Vandal" oraz filmu "Krzyk 7". Para zaręczyła się w 2025 roku i od tego czasu regularnie staje w centrum spekulacji dotyczących ślubu. Ostatnio plotki ponownie nabrały rozpędu po tym, jak aktorka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia w białej sukni, które wielu fanów odebrało jako sugestię potajemnego ślubu.

Lea Thompson, Zoey Deutch, Jimmy Tatro i Howard Deutch Image Press Agency/ABACA / Abaca Press / Forum Agencja FORUM

Deutch szybko zdementowała jednak te doniesienia, z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru wyjaśniając, że ona i Tatro wciąż nie powiedzieli sobie sakramentalnego "tak".

"Nie, nie jesteśmy małżeństwem. Po prostu ciągle przypadkiem ubieram się w ten sposób" - zażartowała w komentarzu pod postem. "Mój błąd."