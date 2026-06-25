"Rozważna i romantyczna", opublikowana po raz pierwszy w 1811 roku pod pseudonimem "By a Lady", była debiutancką powieścią Jane Austen - autorki takich literackich klasyków jak "Duma i uprzedzenie", "Emma" czy "Perswazje". W latach 90. doczekała się głośnej ekranizacji w reżyserii Anga Lee. W role sióstr Dashwood wcieliły się Emma Thompson (Elinor) oraz Kate Winslet (Marianne).

Teraz kultową powieść przenosi ponownie na ekran reżyserka filmu "Blue Jean" - Georgia Oakley.

"Rozważna i romantyczna": co wiemy o nowej adaptacji?

W roli głównej zobaczymy Daisy Edgar-Jones, która zyskała międzynarodową rozpoznawalność dzięki głównej roli w serialu "Normalni ludzie". Na ekranie partnerował jej wówczas debiutujący Paul Mescal. W kolejnych latach brytyjska aktorka wystąpiła m.in. w filmach "Fresh", "Gdzie śpiewają raki" oraz "Twisters". Edgar-Jones uchodzi za jedną z najbardziej obiecujących aktorek swojego pokolenia.

Fabuła koncentruje się na perypetiach miłosnych i nie tylko sióstr Elinor (w tej roli Edgar-Jones) i Marianne Dashwood (Esmé Creed-Miles). Muszą zmierzyć się m.in. ze stratą oraz niestabilnością finansową po opuszczeniu rodzinnej posiadłości w Sussex.

W filmie wystąpią także: Caitríona Balfe jako pani Dashwood, Frank Dillane jako John Willoughby, Herbert Nordrum jako pułkownik Brandon, Bodhi Rae Breathnach jako Margaret Dashwood, George MacKay jako Edward Ferrars oraz Fiona Shaw jako pani Jennings.

Do sieci właśnie trafił pierwszy zwiastun. "Rozważna i romantyczna" ukaże się w kinach 16 października 2026 r.



