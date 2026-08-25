Nominowana do Oscara Laia Casanovas gwiazdą 17. Festiwalu Kamera Akcja

Usłyszeć film. Nominowana do Oscara reżyserka dźwięku Laia Casanovas gościnią 17. Festiwalu Kamera Akcja

Laia Casanovas, wspólnie z Amandą Villavieją i Yasminą Praderas, stworzyła w "Sirât" jedną z najbardziej wyrazistych warstw dźwiękowych współczesnego kina. Za pracę nad filmem w reżyserii Ólivera Laxe'a zespół otrzymał w 2026 roku nagrody Goya oraz Gaudí, a także nominację do Oscara, stając się pierwszym zespołem kobiecym z szansą na złotą statuetkę w tej kategorii.

Laia Casanovas ukończyła w 2012 roku Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) ze specjalizacją w dźwięku. Od tego czasu pracowała przy licznych produkcjach filmowych i serialowych, współtworząc ich koncepcje i odpowiadając za proces kreatywny. W jej dorobku znajdują się m.in. "Ludzki głos" oraz "Matki równoległe" Pedro Almodóvara, a także ceniony serial "Veneno" Javiera Ambrossiego i Javiera Calvo o transpłciowej ikonie telewizji. Casanovas była odpowiedzialna również za dźwięk w filmie "The Good Manners" Celii Rico Clavellino, którego polska premiera znalazła się w programie 17. Festiwalu Kamera Akcja.

Filmografia Casanovas pokazuje przy tym różnorodność podejścia do dźwięku. W intensywnym "Sirât" staje się on elementem fizycznego doświadczenia przestrzeni i narzędziem budowania napięcia. W "The Good Manners" Celii Rico Clavellino większe znaczenie mają cisza, akustyka domowej przestrzeni i pozornie zwyczajne odgłosy codzienności. Z kolei współpraca z Pedro Almodóvarem pokazuje jej doświadczenie w pracy nad kinem, w którym dźwięk jest integralną częścią stylu i języka reżysera.

"Chcemy pokazywać, że reżyseria dźwięku nie zaczyna się i nie kończy na technicznej stronie filmu. To świadome budowanie narracji, emocji i przestrzeni. Laia Casanovas jest świetnym przykładem twórczyni, która potrafi całkowicie zmieniać swój język w zależności od filmu" - mówi Malwina Czajka, dyrektorka Festiwalu Kamera Akcja.

Kadr z filmu "Sirât" materiały prasowe

Techno, maszyny i pustynia. Masterclass Lai Casanovas wokół "Sirât"

Centralnym punktem wizyty Lai Casanovas w Łodzi będzie masterclass poświęcony "Sirât" realizowany we współpracy Festiwalu Kamera Akcja z kierunkiem Reżyseria Dźwięku na Wydziale Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi. Film Ólivera Laxe'a, którego akcja rozgrywa się na pustynnych terenach Maroka, opiera znaczną część swojej intensywności na warstwie dźwiękowej. Techno, odgłosy maszyn, pojazdów i otaczającej przestrzeni tworzą rytm filmu oraz wpływają na sposób, w jaki widz doświadcza kolejnych scen.

Casanovas opowie o pracy nad tym niezwykle wymagającym projektem, o budowaniu jego koncepcji dźwiękowej oraz o decyzjach, które pozwoliły stworzyć charakterystyczny audialny świat filmu. Uczestnicy masterclassu będą mogli usłyszeć, w jaki sposób dźwięk może współtworzyć dramaturgię na równi z obrazem. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Szczerba z Katedry Reżyserii Dźwięku w Szkole Filmowej w Łodzi, reżyserka dźwięku i scenarzystka, mająca w dorobku audialnym ponad sto projektów, w tym najnowszy dokument Michała Marczaka "Bez wyjścia", głośny "Tyle co nic" Grzegorza Dębowskiego czy serial "The Office PL".

Partnerami wydarzenia są Ambasada Królestwa Hiszpanii w Polsce oraz Szkoła Filmowa w Łodzi.